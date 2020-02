Friesoythe Die Entscheidung über einen Standort für die neue städtische Sporthalle rückt näher. Obwohl man gespannt sein darf, wie diese Entscheidung aussehen mag. Denn die Friesoyther Stadtverwaltung wird den Standort neben dem Aquaferrum an der Thüler Straße empfehlen. Die CDU/FDP Mehrheitsfraktion im Friesoyther Stadtrat hingegen hat sich schon ganz klar für den Standort neben dem Albertus-Magnus-Gymnasium an der Meeschenstraße ausgesprochen.

Ausschusssitzung am Mittwoch Der Schulausschuss wird am Mittwochabend in öffentlicher Sitzung im Rathaus am Stadtpark in Friesoythe tagen. Die Versammlung beginnt um 18 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen die Schülerzahlenprognose für die Grundschule sowie der Neubau einer Sporthalle. Nach diesen Tagesordnungspunkten kommt eine Einwohnerfragestunde. Endgültig entschieden wird auf Ausschusssitzungen übrigens nicht. Das Gremium kann lediglich Empfehlungen aussprechen. Nur der Verwaltungsausschuss und der Stadtrat können Beschlüsse fassen.

Ganz konkret mit der Standortfrage beschäftigen werden sich am Mittwochabend die Mitglieder des Schulausschusses (siehe Info-Kasten). Grundlage der Entscheidung bildet eine Bewertungsmatrix. Sechs Standorte im Friesoyther Stadtgebiet wurden dabei seitens der Stadtverwaltung genauer unter die Lupe genommen und anhand unterschiedlicher Kriterien im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsanalyse benotet.

Folgende Areale wurden genauer in die Betrachtung aufgenommen:• freies Grundstück links neben dem Aquaferrum an der Thüler Straße• Fläche zwischen BBS Scheefenkamp und Esso-Tankstelle• freie Fläche am Großen-Kamp-Ost als Anbau an die bestehende Sporthalle• Fläche der Ludgeri-Schule an der Barßeler Straße (Schule zieht an neuen Standort, Gebäude könnten abgerissen werden)• Fläche der Straßenmeisterei an der Sedelsberger Straße (Straßenmeisterei wird an den C-Port ziehen, Gebäude könnten abgerissen werden)• freies Grundstück neben dem Albertus-Magnus-Gymnasium an der Meeschenstraße (ehemals Gärtnerei Wreesmann/Kemper).

Eines lässt sich schon vorwegnehmen. Eigentlich kommen nur zwei Standorte ernsthaft in Frage. Das Areal neben dem Schwimmbad und das Areal neben dem Gymnasium. Die vier weiteren Standorte landen in der Analyse weit abgeschlagen auf den hinteren Rängen.

Die zwei anderen Standorte liegen in der Betrachtung nahezu gleichauf. Laut Analyse der Stadtverwaltung hat die Fläche an der Thüler Straße aber leicht die Nase vorn. Vor allem, weil es eine Fläche im städtischen Besitz ist und dieser Standort nach Angaben der Stadt steuerliche Vorteile hat.

Das Grundstück am Gymnasium gehört dem Landkreis. Der Kreistag könnte aber entscheiden, der Stadt die Fläche zwar nicht zu schenken, aber kostenlos zu überlassen. Solch eine Entscheidung soll aber erst getroffen werden, wenn die Stadt sich für diesen Standort ausspricht.