Friesoythe Ein Rätsel wird jedes Jahr schon kurz vor Weihnachten am Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG) gelöst: Wie viel Geld brachte der Sternmarsch ein? Bei einer weihnachtlichen Feierstunde im Forum am Hansaplatz am Freitagmorgen wurde das lang ersehnte Geheimnis um die erlaufene Summe gelüftet: 19 644,91 Euro kamen bei der wohltätigen Aktion zusammen.

Die stolze Summe kommt dem kenianischen Hilfsprojekt „Likoni – Healthcare for all“ zugute. Dort hilft Lea Decker, Medizinstudentin und ehemalige AMG-Abiturientin, freiwillig bei der Arbeit der Organisation. Der Verein organisiert im Ort Likoni medizinische Unterstützung für Menschen, die kein Geld haben (die NWZ berichtete).

Mitte November hatten sich rund 1000 Schülerinnen und Schüler des Friesoyther AMG zu ihrem traditionellen Sternmarsch auf den Weg gemacht. Bis zu 15 Kilometer hatten die Schüler dabei zurückgelegt. Im Vorfeld hatten die Gymnasiasten Sponsoren gesucht, die für jeden gewanderten Kilometer einen gewissen Geldbetrag spendeten.

„Unser Ziel ist es, 20 000 Euro einzunehmen, um ein Beatmungsgerät für das Krankenhaus kaufen zu können“, hatte die Schülervertretung während des Sternmarsches angekündigt. Zwar kam die angestrebte Summe nicht ganz zusammen, allen Grund, stolz zu sein, hatte die AMG-Schüler trotzdem.

Auch das Projekt „Likoni – Healthcare for all“ bedankte sich mit einem Beitrag im sozialen Netzwerk Facebook: „Vielen Dank an das Albertus-Magnus-Gymnasiums für den tollen Einsatz für uns!“