Friesoythe Informatik soll ab dem Jahr 2024 Pflichtfach in den niedersächsischen Schulen werden. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne kürzlich bei einer Schülerpressekonferenz in Hannover angekündigt. Was halten die Schulleiter der weiterführenden Schulen in Friesoythe von diesen Plänen? Wie ist der derzeitige Stand der Technik in den Schulen? Die NWZ hat nachgefragt.

Peter Stelter, Schulleiter des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) möchte zunächst wissen, was Tonne genau unter dem Thema versteht und welche Inhalte in dem Fach vermittelt werden sollen: „In der Oberstufe wird bereits Informatik unterrichtet, dort geht es ins Programmieren. Es könnte jedoch auch um pädagogische Inhalte für die Benutzung der Systeme und den Umgang damit gehen.“

An seiner Schule werde bereits ab Klasse 5 ein Computer-Führerschein angeboten, bei dem die Schüler lernen, Office-Anwendungen sicher zu nutzen. „Darüber hinaus schaffen wir ein Bewusstsein für Netiquette und das Erkennen von Fake-News. Das ist auch Thema im Deutsch- und Politikunterricht und kein spezifisches Informatikproblem, sondern Schulaufgabe“, sagt Stelter.

Intensive Fortbildungen

Für Rasmus Braun, Rektor der Heinrich-von-Oytha-Schule (HVO) in Altenoythe, ist die „Einführung eines Schulfachs das kleinste Problem. Ich muss die Kollegen dauerhaft fortbilden. Dies ist gerade im Technikbereich sehr intensiv“. Zur Ankündigung des Ministers, dass kein anderes Fach zugunsten von Informatik gestrichen wird, sagt er: „Dann müssten andere Fächer gekürzt werden.“

An der HVO wird Informatik bereits im Wahlpflichtbereich angeboten, digitale Themen werden jedoch auch in anderen Fächern aufgegriffen: „In Mathematik wird Excel verwendet, in Deutsch und Wirtschaft werden Bewerbungen am PC geschrieben“, nennt Braun zwei Beispiele.

In die Richtung geht auch die offizielle Erklärung von Tonne: „Es geht darum, unseren Schülerinnen und Schülern einen reflektierten und kritischen Umgang mit digitalen Medien beizubringen und darum, den Mehrwert, den digitale Lernwerkzeuge insgesamt haben können, methodisch-didaktisch in alle Unterrichtsfächer einzubetten.“

Hier lobt er auch sein im Schnitt relativ junges Kollegium, das sehr technikaffin sei: „Wir haben zudem einen Lehrer, der vorher Systemadministrator war und einen, der vier Semester Informatik studiert hat.“

Seine Schule ist derzeit in jedem Raum mit interaktiven Tafeln ausgestattet, genauso wie auch das AMG. Die Schüler selber arbeiten momentan jedoch noch nicht mit technischen Geräten. Wenn es nach Braun geht, soll sich dies in Zukunft ändern: „Ich denke, in fünf oder zehn Jahren werden die Schüler ihre eigene Hardware, also zum Beispiel das Tablet, mitbringen und in der Schule anschließen. Das Geld, was dafür notwendig ist, wird dann an anderer Stelle eingespart. Ein Atlas, Taschenrechner oder Übersetzer ist nicht mehr notwendig.“

Vor allem vor dem Hintergrund, dass Hardware nach fünf Jahren bereits veraltet ist, hält Braun es für sinnvoller, dass die Schüler sich die Hardware anschaffen. Für ihn ist selbstverständlich, dass auch die Lehrkräfte dann mit Tablets ausgestattet werden müssen: „Ein Maurer wird ja auch nicht ohne Kelle auf den Bau geschickt.“

An BBS verankert

An den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Friesoythe ist Informatik ohnehin in ganz vielen Bildungswegen als Fach oder im Curriculum verankert. Das berichtet Schulleiterin Marlies Bornhorst-Paul. Für ihre Schule würde sich folglich nicht viel ändern, sie bewertet die Pläne von Tonne positiv: „Ich kann den Informatik-Unterricht im Sekundarbereich I nur begrüßen, weil die Schüler dann mit mehr Grundkenntnissen an unsere Schule kommen.“

Je nach Beruf seien dann später andere Belange im Bereich der Informationsverarbeitung oder der anwendungsbezogenen Programme notwendig, wofür die Schüler dann speziell geschult würden. Damit auch die Lehrer stets auf dem neuesten Stand sind, gibt es ein Medienteam innerhalb des Kollegiums: „Manche sind technikaffiner als andere, was auch kein Problem ist. Die Kollegen schulen dann die anderen.“