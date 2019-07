Friesoythe In einer festlichen Feierstunde verabschiedeten die Berufsbildenden Schulen Friesoythe (BBS Friesoythe) zusammen mit Vertretern der Industrie- und Handelskammer (IHK) und des Fördervereins der BBS Friesoythe insgesamt 48 Auszubildende in den Berufen Verkäufer/Verkäuferin, Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel sowie Bürokaufmann/Bürokauffrau.

Marlies Bornhorst-Paul, Schulleiterin der BBS Friesoythe, gratulierte den Absolventen in den verschiedenen Ausbildungsberufen und hob hervor, dass mit der Ausbildung ein hervorragender Grundstein für den weiteren beruflichen Lebensweg gelegt wurde.

„Sie leben in einer Welt, in der Digitalisierung und Globalisierung neben Chancen auch Gefahren in sich bergen. Sie können über Navigationsgeräte wunderbar Ihre Wege aufgezeigt bekommen, aber diese Form der Positionsbestimmung kann Sie auch leicht in die Irre führen“, gab sie den Absolventen mit auf den Weg und meinte weiter: „Gehen Sie Ihren Weg mit Ihrem Verstand. Seien Sie immer kritisch. Haben Sie Ihre eigene Meinung, die auf unterschiedlichen Informationsquellen gegründet ist.“

Gleichzeitig dankte sie den Ausbilderinnen und Ausbildern in den Betrieben und den Lehrerinnen und Lehrern für ihr Engagement und ihre Geduld und Ausdauer.

Stefan Bünting, Abteilungsleiter der Aus- und Weiterbildung bei der Industrie- und Handelskammer, forderte die Absolventen auf, sich in der Gesellschaft zu engagieren. „Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, sind die glücklicheren Menschen“, sagte er und bedankte sich für eine gute Zusammenarbeit mit den BBS Friesoythe. Zudem lobte er die Absolventen und Absolventinnen für ihre Verlässlichkeit, die heutzutage nicht immer üblich sei.

Der Förderverein der BBS übergab an Denise Schlangen (Kauffrau für Büromanagement) und Gina Wiege (Kauffrau im Einzelhandel) Buchpreise für besondere schulische Leistungen.

Hier alle Absolventen in der Übersicht.

Verkäuferinnen und Verkäufer: Annika Beckmann, Darwin Coscun, Mishelle Heinz, Lina Isheim, Chantal Jacobs, Michelle Koch, Anna Kramer, Marcel Meyer, Michael Scheper, Ipek Sezer, Alisha Sprock, Jessica Stavermann, Jan-Philipp Stoyke, Florian Tiedeken, Jasmin Willms.

Absolventen Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel: Janet Benkens, Thomas Dautfest, Maurice Etzel, Ivonne Graw, Sandra Heesen, Franziska Heinrich, Berivan Karaca, Alina Kromm, Jackline Kulle, Mirco Meinen, Aileen Pundt, Jacquelin Richert, Dennis Schütte, Regina Schweizer, Hakan Sezer, Herrmann Straub, Sina Tenser, Gina Wiege, Walter Wiens.

Absolventen Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement: Lars Brauner, Patrik Burchert, Jamie-Lee Casey, Niklas Jungsthöfel, Laura Langliz, Emanuel Maier, Kristina Martinovski, Sara Möller, Anna Puzyrew, Miriam Schaa, Denise Schlangen, Gesa Schmirgalski, Sophie Stavermann, Saskia Theilmann, Marie Wieborg.