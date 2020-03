Friesoythe Welche der folgenden Städte liegt am weitesten im Osten: Eisenach, Gera, Jena oder Weimar? Und aus wie vielen Emiraten bestehen eigentlich die Vereinigten Arabischen Emirate? Diesen und weiteren Fragen haben sich circa 700 Schülerinnen und Schüler des Albertus-Magnus-Gymnasiums im Rahmen des Geografie-Wettbewerbs des Westermann-Verlages Diercke Wissen gestellt.

Dabei wurden die Klassenbesten ermittelt, bevor diese noch einmal gegeneinander antraten und den Sieger der Jahrgänge 5 bis 6, sowie den Schulsieger ermittelten.

Unter den jüngeren Schülerinnen und Schülern konnte sich der Peheimer Lukas Siemer (12) durchsetzen. Schulsieger des Gymnasiums wurde zum vierten Jahr in Folge der 16-jährige Gehlenberger Maximilian Moorkamp. So konnte der Zehntklässler sich für den Wettkampf auf Landesebene qualifizieren. Sollte er auf dieser Ebene erfolgreich sein, wird er gegen die anderen Landessieger in einem Bundesfinale antreten.

Diercke Wissen ist mit über 310 000 Teilnehmern Deutschlands größter Geografiewettbewerb für die Schulen in Deutschland und die deutschen Schulen im Ausland. Thomas Michael, Geschäftsführer des Westermann-Verlages, freut sich über die Resonanz: „Der Erfolg des Wettbewerbs zeigt, dass sich Schülerinnen und Schüler auch außerhalb des Unterrichtes für geografische Inhalte interessieren.“

Übrigens: Gera liegt am östlichsten. Und die Vereinigten Arabischen Emirate bestehen aus sieben Emiraten.