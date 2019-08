Garrel /Goldenstedt Bei Temperaturen um die 30 Grad bringen die Wasserspiele eine schöne Abkühlung: Im Kinder- und Jugendzeltlager der Gemeinde Garrel herrscht am Dienstagabend gute Stimmung. „Das macht total Spaß hier“, sind sich Emma, Tabea, Jill, Xenia und Lea-Malin einig. Lagerfeuerromantik kam auf, als Betreuerin Claudia am Abend auf der Gitarre spielte. Die Munkelbox wird auch in der Lagerrunde am Lagerfeuer geleert. Viele Zettelchen sammeln sich den Tag über in dieser kleinen Kiste. Wer in wen verliebt ist, darüber wird darauf heiß spekuliert. „Da haben die Kinder und Jugendlichen viel Spaß“, sagt Simon Kösjan.

Er leitet seit diesem Jahr gemeinsam mit Jan-Philipp Kühling das Zeltlager, hat es aber schon häufiger als Betreuer begleitet. Nachdem die bisherigen Lagerleiter ihren Rückzug angekündigt hatten, hätten sie entschieden, die Leitung zu übernehmen: „Wir wollten nicht, dass das Zeltlager nicht mehr stattfindet“, begründet Simon Kösjan.

Ideale Gegebenheiten

Der Zeltplatz am Hartensbergsee in Goldenstedt sei eigentlich ideal, beschreibt er er die Gegebenheiten. Der See sorgt für die nötige Abkühlung der 70 Kinder und Jugendlichen zwischen 9 und 15 Jahren, die in diesem Jahr am Zeltlager teilnehmen. Der war zwar wegen Blaualgen für einen Tag in der vergangenen Woche gesperrt und breiten sich derzeit an einer Seite des Sees aus – der Badespaß ist aber bisher nicht beeinträchtigt. Für die Garreler wird es allerdings das letzte Zeltlager in Goldenstedt sein, kündigt Simon Kösjan an. Grund dafür: Es dürfe keine Musik gespielt werden, weil sich Anwohner darüber beschweren. Auch andere Zeltlager hätten aus diesem Grunde entschieden, nicht wiederzukehren. Die Kinderdisco fällt deshalb aber nicht aus, sondern wird ans andere Ende des Sees verlegt.

Den Wimpel, obligatorisch für jedes Zeltlager, bastelten die Teilnehmer direkt nach Eintreffen im Zeltlager am Sonntag. Zum Wimpelklau hatten sich zwar schon einige angemeldet, bislang blieb die Wimpelwache aber ruhig, erzählen Romy und Lotta – zu ruhig, wie sie finden, und hoffen auf „Angriffe“ in den nächsten Tagen. Die sollten schon in der nächsten Nacht kommen. Die Wimpelwache ist allerdings nicht der einzige Dienst. Auch in der Küche sind die Kinder gefragt: beim Tischdecken und Abwaschen im Anschluss.

Bei den Wasserspielen sammelten die Lagerteilnehmer, die in neun Gruppen aufgeteilt wurden, Punkte für ihr Team. Ebenso beim Flunkyball-Turnier und bei weiteren Wettbewerben wie „Schlag die Leiter“ oder im Leitersuchspiel in der Stadt, bei dem die Gruppen „Mister X“ anhand verschiedener Hinweise finden müssen.

Gesamtsieger geehrt

Am Samstagabend wird das Team als Gesamtsieger gekürt, das im Laufe der Woche die meisten Punkte ergattern konnte.

Theresa Kösjan ist mittlerweile zum zwölften Mal mit im Zeltlager, früher als Kind, dann als Betreuerin. „Das macht super viel Spaß, ist aber auch anstrengend“, erzählt sie. Die Kinder haben die Betreuer längst ins Herz geschlossen. Und finden bei ihnen auch Trost, wenn das Heimweh leise anklopft. Das sei in diesem Jahr aber bisher kaum der Fall gewesen, berichtet Simon Kösjan. Ein Teilnehmer trat allerdings mit Magen-Darm-Infekt die Heimreise an.

Am Sonntag kehren die Lagerteilnehmer zurück.