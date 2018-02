Garrel Es ist ein Ort, der in fremde Welten entführt, an dem die Fantasie keine Grenzen kennt: die Katholische Öffentlichen Bücherei St. Peter und Paul an der Hauptstraße 45 in Garrel. Die langjährige Leiterin Erika Bohmann sorgt mit ihrem 20-köpfigen ehrenamtlichen Team für eine Wohlfühlatmosphäre für kleine und große Leser. „Mir macht der Umgang mit Büchern und Menschen sehr viel Freude. Ich bin selber eine Leseratte“, betont die 64-Jährige, die sich neben der Beratung und Ausleihe unter anderem um den Einkauf und die Titelaufnahme kümmert.

Die Nachfrage nach Büchern sei trotz Konkurrenz aus dem Internet oder Computer- und Konsolenspielen grundsätzlich nach wie vor da. Jedoch merke man bei Kindern/Jugendlichen ab zwölf Jahren schon einen gewissen Einbruch. „Es gibt noch regelmäßige Leser bei den Jugendlichen, doch sie haben auch viele andere Interessen“, sagt die Leiterin und kirchliche Büchereiassistentin Erika Bohmann, die seit 1973 in der Bücherei arbeitet, zuerst ehrenamtlich, seit 23 Jahren hauptamtlich in Teilzeit.

Die Zahlen der ausgeliehenen Medien als auch der Bestand an Lesern sei in den vergangenen Jahren weitgehend konstant geblieben. 594 Leserinnen und Leser haben derzeit einen Büchereiausweis. Der Bestand an Medien ist sehr vielfältig. Neben Sachbüchern und Belletristik können Zeitschriften, CDs, Hörbücher, DVDs, Gesellschaftsspiele aber auch E-Books (über die Online-Plattform lies-e.de) ausgeliehen werden. Aus dem Bestand von 12 757 Titeln im Jahr 2017 habe es im vergangenen Jahr 33 337 Ausleihen gegeben, berichtet Erika Bohmann. Dazu kommen noch 1906 Ausleihen über die Online-Plattform www.opac.bmo-vechta.de/garrel. Wenn ein Buch zwei, drei Jahre lang nicht ausgeliehen wird, werde es aussortiert, so die 64-Jährige. Jedes Jahr kommen rund 1000 neue Titel für alte in den Bestand.

Bei den Jugendlichen lag 2017 die Buchreihe „Gregs Tagebuch“ auf dem Spitzenplatz mit 18 Ausleihen, bei den Kindern führten „Star Wars“-Bücher die Hitliste an mit 19 Ausleihen. Die erwachsenen Leser interessierten sich besonders für Krimis/Thriller: So teilen sich mit 17 Ausleihen „Ostfriesenblut“ von Klaus-Peter Wolf, „Das Paket“ von Sebastian Fitzek und „Die Mühle“ von Elisabeth Herrmann Platz eins in der Unterhaltungsliteratur. Dazu gesellt sich „Sternenregen“ von Nora Roberts. Sachbücher werden nicht mehr so häufig nachgefragt, so Erika Bohmann. Gut würden hingegen u.a. kleine kompakte Reiseführer laufen.

Um gerade auch die Kinder immer wieder fürs Lesen zu begeistern, bietet die Bücherei St. Peter und Paul viele Aktionen an. Für Kinder ab vier Jahren gibt es im Winterhalbjahr einmal pro Monat die sehr beliebte Vorlesestunde. Für Vorschulkinder wird ein Büchereiführerschein („Bibfit“) angeboten, es gibt einen Büchereitag für Grundschüler, Führungen werden angeboten etc. „Wir möchten die Kinder fürs Lesen begeistern, ihre Fantasie anregen, aber ich finde es auch ganz wichtig, die Lesekompetenz zu fördern“, sagt Erika Bohmann.

Voraussetzung zur Ausleihe ist eine Jahresgebühr, die für Erwachsene 12 Euro beträgt und für Kinder 3 Euro. Sie gilt für alle Medien außer DVDs (50 Cent pro Ausleihe). Geöffnet ist die Bücherei St. Peter und Paul an der Hauptstraße 45 dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr, mittwochs von 16.30 bis 19 Uhr, donnerstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr. Weitere Infos: Telefon 04474/507780.