Garrel Schlaflose Nächte – für junge Eltern keine Seltenheit. Dass junge Mädchen im Alter von 15 oder 16 Jahren gelegentlich die Nacht zum Tag machen, auch nicht. Wenn beides zusammenkommt, ist das dann doch eher ungewöhnlich. Für fünf Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren, die an der Garreler Oberschule den Wahlpflichtkursus Gesundheit und Soziales belegen, wird dieses Wochenende alles andere als gewöhnlich. Sie sind nämlich für ein Wochenende Mütter. Gemeinsam mit dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Cloppenburg wird das Real-Care-Programm durchgeführt.

Fast ganz real, ganz echt, wirken die Babys, die Anna, Jessica, Jennifer, Sabine und Melisa an diesem Wochenende zu betreuen haben. Am Freitagvormittag informierten zunächst Karina Wilkens und Carolin Niemann, Sozialpädagoginnen des SkF, auf welche Aufgaben sie sich einstellen müssen. Das Projekt komme aus den USA, so Carolin Niemann. Es richte sich an die neunten und zehnten Klassen und solle vor allem aufklären, wie Babys sich verhalten und wie sie zu pflegen sind. Sich bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen, darum geht es. „Nicht um Abschreckung“, betont Karina Wilkens. Dass sich die Stimmung der Mütter verändert, wenn das Baby längere Zeit schreit – auch klar. Ein „mittelschweres Programm“ haben die Mädchen zu absolvieren.

„Babys“ weinen

Die Puppen müssen mit der Flasche „gefüttert“ und gewickelt werden. Sie müssen richtig gehalten und richtig schlafen gelegt werden. Sensoren in den Puppen zeichnen auf, wie es dem Kind geht. Und das gibt Rückmeldung, falls es Hunger hat oder die „Windel“ voll ist (Letzteres wird allerdings nur simuliert), es zu warm gekleidet ist oder zu kalt. Indiz dafür, was nun zu tun ist, gibt das Baby selbst durch verschiedene Arten zu weinen, sagt Karina Wilkens. Für den größten Notfall „gibt es einen Notknopf“, beruhigt Karina Wilkens die Mädchen.

„Hinter diesem Projekt steht der Präventionsgedanke“, erklärt Sozialpädagogin Wilkens. So wird am Montag auch über das Thema Schütteltrauma und daraus resultierende Schäden für den kleinen Babykörper gesprochen. Dann werden auch die Daten des Wochenendes ausgewertet. „Manchmal haben die Teilnehmer Ränder unter den Augen. Andere sind aber fit“, berichten Karina Wilkens und Carolin Niemann aus ihren Projekt-Erfahrungen in anderen Schulen.

Ein wenig Angst, etwas falsch zu machen, habe sie schon, berichtet Jessica. Sie wie auch die übrigen Mädchen hatten im Vorfeld mit ihren Eltern über das Projekt gesprochen. „Sie finden, dass ist eine gute Erfahrung für mich.“ Auf die Unterstützung der Eltern an diesem Wochenende setzen auch die übrigen Mädchen. In anderen Projekten haben sich die Teilnehmerinnen auch am Wochenende getroffen, um gemeinsam etwas zu unternehmen.

Positive Erfahrungen

Zunächst einmal müssen die Babys Namen erhalten. „Bilal“ soll das von Melisa heißen, für „Amanda“ hat sich Jessica entschieden und Sabine für „Rebekka“. Dass ihr Wochenende mit Einschränkungen verbunden sein wird, ist den Mädchen klar. Das Fußballtraining sieht Melisa in Gefahr, Jessica eine Geburtstagsfeier. Ganz wie im echten Leben.

Nach dem Projekt hätten viele der Mädchen weiterhin den Wunsch, Kinder zu bekommen, wissen die Sozialpädagoginnen Wilkens und Niemann aus vielen positiven Erfahrung, die sie mit dem Projekt gemacht haben. Nur zumeist zu einem späteren Zeitpunkt und erst dann, wenn die Voraussetzungen für ein Baby auch stimmen. Genügend Zeit noch, die Nacht zum Tag zu machen.