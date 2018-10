Garrel Alte Handys, die in einer Schublade schlummern, sind in dreifachem Sinn goldwert. Davon ist das Katholische Missionswerk „missio“ überzeugt. Zum einen enthalten sie wertvolle Rohstoffe, die durch Recycling wiedergewonnen werden können, zum anderen wird durch die fachgerechte Entsorgung ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Gold für die Natur also. Schließlich wird der Erlös der Aktion einem guten Zweck zugeführt.

Die Sammelaktion wird in Garrel unterstützt und durchgeführt. Auf Vorschlag von Maria Ameskamp hat der Pfarreirat beschlossen, Abgabestellen für alte Handys einzurichten. Vom 4. bis zum 11. November können in allen katholischen Kirchen und in den Schulen der Gemeinde alte Handys abgegeben werden.

Das Missionswerk „missio“ arbeitet mit einer Fachfirma zusammen, die die Handys recycelt oder für einen weiteren Gebrauch aufarbeitet. Garantiert wird seitens der Firma, dass Daten, die noch auf dem Handy sind, gelöscht werden. Für jedes Handy zahlt die Firma einen Betrag an das Missionswerk in Aachen. Der Erlös kommt dem Aufbau von Behandlungszentren für traumatisierte Frauen und Kinder im Kongo zu Gute.

Das Land wurde bewusst ausgesucht, weil hier in den Kriegswirren immer wieder Gräueltaten an Frauen und Kindern verübt werden. Auslöser der Kriege sind oft Bodenschätze, über die die verschiedenen Parteien verfügen wollen. Die Bodenschätze werden auch für die Produktion von Handys verwendet.

In die Sammelaktion werden auch die Schulen der Gemeinde einbezogen. Die Schulleitungen haben ihre Unterstützung zugesagt. Es werden an alle Schüler Flyer verteilt und in den Sekretariaten werden die Handys gesammelt. Entsprechende Kartons stehen auch in den katholischen Kirchen zur Verfügung.

Tagsüber können die nicht mehr gebrauchten Handys dann abgegeben werden. Der Aufruf zur Teilnahme geht auch an Firmen, die eigene Sammelaktionen organisieren wollen. Für weitere Informationen stehen Maria Ameskamp (Telefon 04474/303) und Hubert Looschen (Telefon 04474/1287) zur Verfügung.