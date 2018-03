Gehlenberg Auf Initiative von Bärbel Schrand ist im September 2017 in Zusammenarbeit mit dem katholischen Bildungswerk Friesoythe die erste internationale Eltern-Kind-Gruppe in Gehlenberg gegründet worden. Dieses Projekt ist für alle offen, richtet sich aber zunächst einmal an Zugewanderte, in diesem Fall an Familien aus Rumänien und Polen in Gehlenberg. Familien, die auf der Suche nach einer neuen Lebensperspektive sind, in der Region Arbeit gefunden haben und sich eine neue Existenz aufbauen wollen.

Die Kinder besuchen je nach Alter die Kindertagesstätte oder die Grundschule und werden häufig erst dann mit der deutschen Sprache konfrontiert. Besonders im Elementar- und Grundschulbereich ist das Erlernen der deutschen Sprache eine der wichtigsten Hürden, die überwunden werden muss, um den Kindern eine Chance auf Bildungsteilhabe zu ermöglichen.

Die Gruppenstunden der Eltern-Kind-Gruppe sind ein zusätzliches, kostenloses Sprachangebot für zugewanderte Familien und finden in einem wöchentlichen Rhythmus statt und zwar mittwochs um 14 Uhr in der Turnhalle in Gehlenberg, Unter den Linden 9 (1. Stock, Gymnastikraum). Gut strukturierte und feste Ablaufmuster helfen den Teilnehmern, sich in der Situation zurechtzufinden. Die Themen orientieren sich am Alltag des Kindes und an Themen der Grundschule oder Kindertageseinrichtung. Auch kulturelle Traditionen und Gewohnheiten werden einbezogen, wie Laternenbasteln oder Ostereiersuchen.

Wichtige Ziele des Projekts sind die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule oder Kindertagesstätte. Ebenso wird eine verbesserte Integration der Eltern in den Lernprozess ihres Kindes und eine verbesserte Integration der Familien in die Gesellschaft angestrebt. Gewünscht sind auch Patenschaften mit Ehrenamtlichen, die eine Unterstützung für die Familien sind, um das Ankommen zu erleichtern und persönliche Kontakte zu knüpfen.

Die lokale Aktionsgruppe der „Leader“-Region Soeste­niederung unterstützt das Projekt mit einem Zuschuss aus dem „Soeste-Topf“. Im Rahmen der Förderung werden kleinere regionale Projekte/Maßnahmen finanziert.

Eine Ausweitung internationaler Eltern-Kind-Gruppen auf umliegende Ortschaften in der Region wird durch das Bildungswerk angestrebt. Kursleiterinnen/Kursleiter internationaler Eltern-Kind-Gruppen sollen geschult und durch Supervision begleitet werden. In diesem Zusammenhang startet das Bildungswerk Friesoythe am Montag, 13. August, für interessierte Personen eine Schulung über 16 Unterrichtsstunden. Die Kursleitung übernimmt Bärbel Schrand.

Weitere Infos zur internationalen Eltern-Kind-Gruppe erteilen Birgit Walker, Telefon 04491/933016, und Bärbel Schrand, Telefon 04491/919593.