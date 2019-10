Glückliche Gewinner

Strahlende Gewinner bei Derby Cycle in Cloppenburg: Rimor aus Vörden, Jonas aus Neuenkirchen und Justus aus Emstek (vorne v.l.) zogen das ganz große Los beim diesjährigen Familientag des Oldenburger Münsterlandes in Neuenkirchen-Vörden. Mit den besten Wünschen für eine allzeit gute Fahrt konnten sie nun mit ihren Familien aus den Händen von Derby Cycles Prokuristen Markus Ratermann (hinten Mitte) ihre zuvor ausgesuchten neuen Fahrräder in Empfang nehmen. Verbundpräsident Herbert Winkel, Verbund-Vizepräsident Johann Wimberg und OM-Geschäftsführer Jan Kreienborg dankten Derby Cycle für die seit 2003 währende Unterstützung. BILD:

Über Ausbildungswege nach der Schule informierten Unternehmensvertreter der Region rund 350 Schüler der Berufsbildenden Schulen am Museumsdorf. Insgesamt 22 Unternehmen mit 40 Unternehmensvertretern waren der Einladung zum „Infotag Ausbildung“ gefolgt.

Die Unternehmen kamen vor allem aus dem Bereich Wirtschaft: Industrie-, Groß- und Einzelhandels- sowie Logistikunternehmen; außerdem waren Versicherungen und Steuerberatungen vertreten. Darüber hinaus nahmen Institutionen aus dem sozialen Bereich teil, wie das Christliche Krankenhaus Quakenbrück, die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz und die Evangelische Jugendhilfe Osnabrück sowie die Ludwig Fresenius Schulen aus Oldenburg.

In zwei Gesprächsrunden informierten die Unternehmen und Einrichtungen die Schüler aus den Berufsfachschulen Wirtschaft, der Fachoberschule Wirtschaft und der beruflichen Gymnasien über die Themen Bewerbung, Ausbildung, Beruf und Karriere.

Martina Meyer-Bothe betreut als Ausbildungskoordinatorin bei der GS agri eG (Schneiderkrug) derzeit 16 Auszubildende. In der Veranstaltung sah sie eine regionale Nahtstelle zwischen Schule und Beruf. Gabi Genau, verantwortliche Lehrkraft und Organisatorin, betonte die schulische Perspektive: „Uns geht es darum, die Schüler bei einer ihrer wichtigsten Lebensentscheidungen zu unterstützen, der Berufswahl.“ Bereits seit 2004 ebnet die BBS am Museumsdorf den Schülern mit der jährlichen Veranstaltung den Übergang ins Berufsleben. BILD: