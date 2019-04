Halen Die Halener Kinder werden ab sofort in einer neuen Mensa verpflegt. Bürgermeister Michael Fischer, Mitglieder des Gemeinderats und der Verwaltung sowie Kindergartenleiterin Gaby Thölke und Grundschulchef Peter Boog haben den Holzrahmenbau am Montagmorgen inspiziert und für gut befunden.

40 Plätze werden dem Nachwuchs in dem 55 Quadratmeter großen Bau direkt vor dem Kindergarten angeboten. Für die Verpflegung sorgen derzeit noch zwei Anbieter. Man sei aber auch in Gesprächen mit der örtlichen Gaststätte „Feldhaus“, berichtete Thölke.

Der Bau hat 55 000 Euro gekosten. Die Arbeiten sind von heimischen Handwerksbetrieben erledigt worden. Der Holzrahmenbau ist für fünf Jahre genehmigt, erläuterte Fischer, der zum einen Möglichkeiten der Verlängerung sieht, zum anderen mit den Gremien aber auch über eine Folgelösung nachdenkt, schließlich sei ein Gebäude der Kirche in direkter Nachbarschaft frei geworden. Möglicherweise ergäben sich Komplettlösungen in Zusammenhang mit einer eventuellen Erweiterung des Kindergartens oder der Grundschule. Die Grundschule wird als Ganztagsschule betrieben, was ein Mittagtisch-Angebot erforderlich macht, so Boog.