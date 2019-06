Hannover /Cloppenburg Auf der „größten plattdeutschen Veranstaltung Niedersachsens“ war der Kreis Cloppenburg stark vertreten: Carlotta Käsehage (Cloppenburg), Max Vohsmann (Garrel) und Thomas Neteler (Elsten) hatten sich zunächst als Schulsieger, dann beim Kreisentscheid und schließlich beim Bezirksentscheid als beste Plattleser qualifiziert. Der Landesentscheid wurde am Mittwoch im Funkhaus des NDR in Hannover ausgetragen.

Fünf Altersgruppen

Für jede der fünf Altersgruppen hatten sich sechs Teilnehmer aus den verschiedenen Regionen Niedersachsens qualifiziert. Insgesamt haben im Verlauf des Wettbewerbs 10 000 Schüler vorgelesen. Thomas Neteler als Zweiter sowie Carlotta Käsehage und Max Vohsmann, beide auf Platz vier, zeigten durch ihre Teilnahme und ihre Leseleistung, dass Plattdeutsch im Kreis Cloppenburg oft gesprochen wird und einen hohen Stellenwert hat.

Moderiert wurde der Landesentscheid von Ilka Brüggemann; sie ist im NDR für den Bereich Plattdeutsch als Leiterin zuständig und moderiert mehrere Sendungen. Dazu zählt auch „Dit un Dat up Platt“. „Mit Plattdeutsch erreicht man die Herzen der Menschen viel schneller“, sagte die Moderatorin. Darum forderte sie alle jungen Teilnehmer auf, am Lesen plattdeutscher Texte und am Plattsprechen festzuhalten. Betont wurde, dass Schüler so auch Kompetenzen für das Erlernen von Fremdsprachen erwerben könnten, denn vielen erscheine Plattdeutsch als eine Fremdsprache.

Plattdeutsch im Alltag

Das ist bei Thomas Neteler (OBS Cappeln) nicht der Fall. In der Familie Neteler ist Platt Alltagssprache. Das hat sicher dazu beigetragen, dass er die Jury überzeugen konnte und ihm der zweite Platz zuerkannt wurde. Thomas überraschte die Zuhörer mit einer ungewöhnlichen Geschichte: Eine Methode, wie man einen „Hunnewupp“ (Maulwurf) vom eigenen Garten fernhalten kann. Der intelligenter Nachbar eines Gartenfreundes hat damit nämlich keine Probleme. Er stellt im Gang des Maulwurfs das Schild „Umleitung“ auf und schon bleibt der eigene Garten verschont. Der Maulwurf des Nachbarn kann nicht nur lesen, er hat auch das Abitur.

Carlotta Käsehage (Grundschule Galgenmoor) hat mit ihrer Mutter eine Geschichte über ein eindrucksvolles Einkaufserlebnis geschrieben. Damals war Carlotta zwei Jahre alt. Diese eigene Geschichte trug sie der Jury vor. Max Vohsmann (CAG Cloppenburg) hatte auch eine Tiergeschichte mitgebracht. Sie handelt von einem Katheker (Eichhörnchen), das zwei Einbrecher vertreibt und das Geld vor den Dieben rettet. Maja Henken vom Gymnasium Ramsloh hatte keine Konkurrenz. Mit ihrem Sieg in Saterfriesisch war sie gleichzeitig Landessiegerin.

Ein Vertreter des Kultusministeriums sagte, dass man gewährleisten wolle, dass jedes Kind in der Schule einen Kontakt mit Plattdeutsch erhält. So wolle man Plattdeutsch als kulturelles Erbe Niedersachsens erhalten und fördern und die Sprachenvielfalt erhöhen. Der Universität in Oldenburg habe man eine besondere Rolle für Forschung und Lehre zugewiesen.

Alle zwei Jahre

Der plattdeutsche Lesewettbewerb wird alle zwei Jahre ausgetragen. Der Wettbewerb in den Schulen wird unterstützt von den „Landschaften“, der Landschulbehörde und dem Kultusministerium. Im Bereich des Oldenburger Landes ist die „Oldenburgische Landschaft“ Ausrichterin. Die Niedersächsische Sparkassenstiftung trägt den Wettbewerb finanziell. Gelesen wird in fünf Altersgruppen: Klassen drei, vier, fünf und sechs, sieben und acht sowie neun und höher. Beim diesjährigen Wettbewerb haben im Landkreis Cloppenburg 1300 Schüler teilgenommen.

Landessieger wurden Helene Schmidt (Südhannover-Braunschweig), Floriane Warnecke (Lüneburg), Joah Gerritzen (Grafschaft Bentheim), Lukas Diaz (Elbe-Weser), und Hannes Langer (Ostfriesland). Oldenburg konnte keinen Sieger stellen und musste sich mit einem zweiten und einem dritten Platz zufrieden geben.