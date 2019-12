Harkebrügge Graffiti – für viele Menschen gehen mit der Kunstform oft auch Begriffe wie Vandalismus und Kriminalität einher. Das Graffiti mehr sein kann als Schmiererei an Hauswänden und Eisenbahnwaggons kann man jetzt in der Junker-Harke-Schule in Harkebrügge sehen. Gesprayt wurde dort in der ganzen vergangenen Woche – aber nicht zum Ärger von Schülerinnen und Schülern sowie des Lehrkollegiums, sondern vielmehr zu deren aller Freude.

Der Illustrator und Designer Nils Sprenger von der Firma „PSST+PENG“ aus Bremen ließ sich an den Wänden im Flur des Altbaues der Schule mit seinen unzähligen Spraydosen aus. Aber rein beruflich, denn im Auftrag der Gemeinde Barßel peppte der Mann von der Weser den Flur auf. Mit einer bunten und kreativen Wandbemalung wird der ehemals sterile Gang nun zum tollen Blickfang für vorbeigehende Schüler, Lehrer und Besucher umgestaltet. „Wir haben uns im Kollegium darüber unterhalten, wie wir den Flur nach den Renovierungsarbeiten vielfältiger und bunter gestalten könnten. Da kam bei mir die Idee auf, den Flur mit besonderen Wandgemälden durch einen professionellen Graffitisprayer zu verschönern“, sagt Schulleiterin Anne Tönjes. Aber selbstverständlich nicht einfach so, wie es ihm in den Kram passt. „In der Mitte des Flures sollte es ein großes Gemälde mit dazu laufenden Bildern sein. Da die Junker-Harke-Schule eine musikalische Grundschule ist, sollte sich in den Motiven etwas Musik wieder finden und natürlich Kinder und Tiere“, erzählt Tönjes und ergänzt:. „Wert haben wir auf eine kindliche Gestaltung gelegt. Die Entwürfe, die uns Nils Sprenger vorgelegt hat, gefielen uns und er konnte sich ans Werk machen.“ Zu sehen sind Kinder und Tiere die Musikinstrumente spielen und auch Notenschlüssel sind in den Motiven versteckt. Laut Sprenger steht bei dem Entwurf besonders die Vielfalt im Vordergrund.

Der erste Eindruck der Rektorin: „Der sterile Flur wirkt durch die Wandgestaltung viel freundlicher und lebendiger.“