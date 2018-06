Harkebrügge Es hat ein wenig länger gedauert, als eigentlich geplant. Doch nun schießen die Mauern für die Erweiterung des Kindergartens St. Marien in Harkebrügge in die Höhe. Schon in der kommenden Woche soll dort Richtfest gefeiert werden und wenn alles weiter nach Plan läuft, dann werden zum neuen Kindergartenjahr 2018/19 die ersten Sprösslinge im Anbau herumtoben.

Die Einrichtung, die aktuell rund 75 Kinder besuchen, bekommt einen zusätzlichen Gruppenraum mit Nebenräumen. Mit diesem dritten Gruppenraum soll Platz für eine weitere Regelgruppe geschaffen werden. Zusätzlich 25 Kinder sollen so betreut werden können. Bauherr ist die katholische Kirchengemeinde St. Ansgar, in deren Trägerschaft sich der Kindergarten befindet. Entstehen sollen neben dem Gruppenraum auch ein Waschraum und ein Eingangsbereich (Fluchttür) mit Garderobe für den dritten Gruppenraum. Der Personalraum soll zu einem Durchgang zum neuen Gruppenraum umgebaut werden. Der Anbau hat eine Gesamtfläche von 92 Quadratmetern.

Die Anbaumaßnahme erfolgt in Richtung Harkebrügger Esch. „Es war uns immer klar, dass wir handeln müssen und dass es nicht nur kurz-, sondern auch mittelfristig Bedarf für eine zusätzliche Kindergartengruppe in Harkebrügge für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren gibt“, sagte Erster Gemeinderat Michael Sope. Im Zeitraum vom 1. August 2014 bis zum 31. Juli 2015 seien 29 Kinder von Familien aus Harkebrügge zur Welt gekommen. Im darauf folgenden Jahr waren es 22 Mädchen und Jungen. Der Anbau ist gerade auch im Hinblick darauf erforderlich, da in unmittelbarer Nähe auf dem Esch ein großes neues Baugebiet entsteht.

Die Baukosten belaufen sich inklusive Ausstattung auf rund 240 000 Euro. Finanziert wird das Projekt unter anderem durch den Zuschuss des Landkreises Cloppenburg in Höhe von 149 550 Euro. Hier kommt der pauschale Zuschussbetrag von 5982 Euro pro Platz zum Tragen. Das Bischöflich Münstersche Offizialat (BMO) steuert rund 24 000 Euro dazu. „Der Anteil der Gemeinde Barßel beläuft sich damit auf rund 70 000 Euro. Die Mittel sind im Haushalt eingeplant“, so Sope. Der Betrieb einer zusätzlichen Vormittagsgruppe wird circa 50 000 bis 60 000 Euro jährlich an Defizitausgleich nach sich ziehen.