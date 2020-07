Abschied: Das war’s mit der Dorfschule in Hohefeld

Hohefeld Der letzte Gong hat geschlagen – der Schulbetrieb in der Grundschule Hohefeld ist Geschichte. Nach 109 Jahren hat jetzt der letzte Abschlussjahrgang nach einer kleinen Feierstunde die Dorfschule verlassen. „Fünf Mädchen und vier Jungen lernten im Abschlussjahrgang 2019/2020 sowohl analog als auch digital und stellten erfolgreich beim Känguru-Wettbewerb ihre mathematischen Fähigkeiten unter Beweis“, sagt Elternvertreterin Julia Osterheider.

Aufgrund der geringen Anzahl von Schülerinnen und Schülern hatten die Corona-Maßnahmen nur bedingte Auswirkungen auf den Schulbetrieb. „Bereits am dem 5. Mai besuchten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften den Unterricht. Dieser fand fast in gewohnter Weise statt“, so Osterheider weiter. Am Freitag vor den Sommerferien segnete Diakon Eckhard Drees die Schülerinnen und Schüler – am letzten Schultag endete der Betrieb dann mit dem Hohefelder Schullied und einer Luftballon-Aktion. Gemeinsam ließen die Jungen und Mädchen ihre Wünsche für den kommenden Schulweg an den weiterführenden Schulen in den Himmel steigen. „In Erinnerung bleiben den Kindern die vielen Feste, St.-Martinsumzüge, gemeinsame Projekte und der Abschluss“, freut sich Osterheider, die zusammen mit den Elternvertretern auch die Lehrkräfte verabschiedete.

Die Schülerzahlen waren in den vergangen Jahren stark rückläufig. Zum Schuljahresbeginn 2019/2020 ist kein Kind mehr eingeschult worden, so dass der Friesoyther Stadtrat sich dazu entschloss, die kleine Schule zu schließen.