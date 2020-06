In Lerngruppe aufgeblüht

Der Unterricht in der Vorbereitungsklasse „Fit für Regelschulformen“ unterstützt neu zugewanderte Jugendliche beim Erlernen der deutschen Sprache. Das Projekt wird vom Verein der Integrationslotsen (Kreis Cloppenburg) kooperierend mit den Berufsbildenden Schulen am Museumsdorf durchgeführt. Den Projektunterricht führt eine Integrationslotsen-Mitarbeiterin. Unterstützend sind die Sozialarbeiter der BBS tätig. Wegen der Corona-Krise konnte der Unterricht zeitweise nicht durchgeführt werden. Für die Teilnehmer gab es eine Lerngruppe, in die täglich Aufgaben versandt wurden. Das angeeignete Wissen wurde nach Wiederaufnahme des Unterrichts unter Einhaltung der Abstandsregeln abgefragt. Für die zwei besten Testergebnisse gab es als Preise Buchgutscheine. Auf dem Bild sind neben Teilnehmern die Integrationslotsen Dr. Sabine Neumann (v.l.) und Janine Haake sowie Studiendirektor Ludger Bockhorst (r.).BILD:

