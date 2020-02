Junge Detektive erobern die Liebfrauenschule

Die Liebfrauenschule in Cloppenburg kann am kommenden Samstag, 8. Februar, spielerisch unter die Lupe genommen werden. Dann lädt das ULF Viertklässler von 10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Wichtige Informationen über Inhalte und Ziele der Arbeit an dem Gymnasium, das momentan von 872 Schülern besucht wird, sollen vermittelt werden. Darüber hinaus gibt es Infos über Arbeitsgemeinschaften, zu den Bläser- und Streicherklassen, über die unterschiedlichen Fächer und Sprachen sowie zum katholischen Leitbild. Auch Beratungen sind möglich. Anmeldungen für die Schule sind vom 10. bis 13. Februar von 15.30 bis 18 Uhr im Sekretariat möglich.BILD: