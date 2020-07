Kinder sausen mit Bobby Cars durch die Kurven der Kitas

Die Probefahrt wurde gleich zum Rennen: Sechs Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte St. Andreas haben am Dienstag die neuen Bobby Cars ihrer Kita getestet. Und sie fuhren gleich einen heißen Reifen. Gespendet wurden die kleinen Beetle von der VR-Bank in Südoldenburg. Die Mittel stammen aus den Reinerträgen des VR-Gewinnsparens, dessen Erlöse satzungsgemäß in soziale und kulturelle Projekte fließen. Mit den Kindern der fünf Kitas der Kirchengemeinde St. Andreas freuen sich (von links) Johannes Kötter, Iris Brinker-Scheper und Leiterin Ulla Meirowski (alle drei von der Kita St. Andreas) über die 25 Bobby Cars im Wert von 2750 Euro, die Gaby Mensing (Gewinnsparbeauftragte) und Jürgen Fuhler (Vorstandssprecher) von der VR-Bank in Südoldenburg mitgebracht hatten. Und vielleicht heißt es dann irgendwann: im Beetle zum Titel. Schließlich machte Jürgen Fuhler noch klar, welchen Hintergedanken er bei der Spende hatte: „Damit wir in der Formel 1 wieder besser werden“, scherzte der Vorstandssprecher.

Dass die Bobby Cars für die Kinder der St.-Andreas-Kita zur rechten Zeit kommen, erklärte Ulla Meirowski: „Am Anfang des Jahres haben wir Verkehrsschilder gebaut.“ Und demnächst stehe der Abschiedsabend für die Schulanfänger unter dem Motto „Autokino“ an. Dafür wurden auch schon Autos aus Umzugskartons gebastelt. BILD: