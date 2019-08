Kreis Cloppenburg Viele junge Menschen haben im Landkreis Cloppenburg am 1. August ihre Ausbildung begonnen. Sie starten nun in einen neuen und spannenden Lebensabschnitt. Stellvertretend für alle neuen Gesichter stellen wir die Lehrlinge der Oldenburgischen Landesbank (OLB), des Landkreises Cloppenburg, des Katasteramtes und der Stadtverwaltung Cloppenburg vor.

OLB begrüßt Azubis

Die OLB-Geschäftsregion Oldenburger Münsterland freut sich auf die Verstärkung durch Jannick Baks, Dennis Bojarkin, Paula Brüggensieker, Laura Dega, Anh-Tuan Ly, Cedric Rickwärtz, Laura Szameitat, Felix Peek, Günter Schwienhorst und Mirijam Helms.

Am ersten Tag des Einführungsprogramms standen vor allem das gegenseitige Kennenlernen aller Auszubildenden und das Ankommen im Mittelpunkt. Auf dem Programm am zweiten Tag standen ein Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden Axel Bartsch, die Mitarbeiterfotos, der Business-Knigge sowie eine Führung über den OLB-Campus. In den Berufsalltag starten die jungen Nachwuchskräfte in dieser Woche mit Paten.

Und nach dem Ausbildungsstart ist vor dem Ausbildungsstart – bereits jetzt werden die Bewerbung für das kommende Jahr gesichtet. Da im Jahr 2020 der Abiturjahrgang der allgemeinbildenden Schulen fehlt und die Sommerferien sehr spät starten werden, will die Bank ihren Ausbildungsbeginn auf den 1. September 2020 legen. Bewerbungen für das kommende Jahr sind bei der OLB schon jetzt möglich.

Stadtverwaltung

Vier Frauen und drei Männer haben zum Ausbildungsstart bei der Stadtverwaltung in Cloppenburg angefangen. Die Berufsstarter lassen sich im Rathaus in verschiedenen Bereichen ausbilden. Zum Beginn ihrer betrieblichen Ausbildung begrüßten Stadträtin Petra Gerlach, Sachgebietsleiter fürs Personalwesen Thomas Bernholt und die Sachbearbeiterin in der Personalabteilung, Carina Langen, die Auszubildenden persönlich und überreichten ihnen ein kleines „Willkommensgeschenk“.

Jennifer Miller und Laura Maurer sind beide 17 Jahre alt und absolvieren eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im Rathaus. Lucas Robakowski (18) ist Anwärter zum Stadtsekretär bei der Stadtverwaltung. Carina Bokern (18) und Jochen Moss (34) sind beide Stadtinspektoranwärter im Cloppenburger Rathaus. Steve Pecsi und Finja Janßen sind 16 Jahre alt und absolvieren eine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe im Soestebad.

Katasteramt

Sieben junge Menschen werden im Bereich der Geoinformationstechnologie als Geomatiker/Geomatikerin und Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin bei der Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN) ausgebildet. Lorena Garwels, Saskia Timmerhuis, Marie Schröer, Laura Wenke, Mathis Nienaber, Daniel Striethorst und Felix Sobotta sind die neuen Gesichter der Regionaldirektion. Zwei dieser Auszubildenden werden parallel an der Jade Hochschule in Oldenburg „Angewandte Geodäsie“ studieren.

Landkreis

Elf Nachwuchskräfte wurden nun von Landrat Johann Wimberg im Kreishaus begrüßt. Klaas Ehmen aus Dötlingen, Laura Greten aus Kneheim, Jan-Bernd Müller aus Emstek und Christina Tönnies aus Visbek beginnen ein duales Bachelor-Studium in der Allgemeinen Verwaltung an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Hannover.

Laura Haar aus Cloppenburg, Felix Polinski aus Sevelten, Paulina Vorwerk aus Cappeln, Milen Weis aus Cloppenburg und Sophie Wolframm aus Halen möchten Verwaltungswirt werden und durchlaufen dafür eine zweijährige Ausbildung. Jonas Moss und Daniel Wulf aus Cloppenburg absolvieren zudem eine Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Auch für 2020 stellt der Landkreis Cloppenburg wieder vier duale Studienplätze und vier Ausbildungsplätze zum Verwaltungswirt zur Verfügung. Darüber hinaus gewährt der Landkreis je ein Stipendium für die Studiengänge Öffentliche Verwaltung in Osnabrück und Verwaltungsinformatik in Hannover. Die Ausschreibungen werden in Kürze veröffentlicht.