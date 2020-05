Busverkehr soll entlastet werden

Kreis Cloppenburg Im Hinblick auf nun wieder ansteigende Schülerzahlen in öffentlichen Verkehrsmitteln organisiert die Kreisverwaltung zurzeit eigenen Angaben zufolge eine Entlastung des Schülerverkehrs. Es werde mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, den Schulverkehr zu entzerren, und in Bussen Sicherheitsabstände zu gewährleisten.

Da immer nur die Hälfte der Schüler gleichzeitig in der Schule unterrichtet werde, seien bereits viele Busse deutlich leerer als sonst üblich. In den Stoßzeiten und bei schlechtem Wetter könne trotzdem eine große Anzahl Schüler auf die Busse angewiesen sein, so dass sich die Kreisverwaltung derzeit in Gesprächen befinde, um zusätzliche Fahrzeuge bereitstellen zu können. Die Kosten übernehme der Landkreis.

Außerdem begrüße die Kreisverwaltung die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Um mit dem Bus zur Schule zu fahren, sei für jeden Schüler, dessen Gesundheit es zulasse, eine Bedeckung von Mund und Nase zwingend erforderlich. Sollte diese nicht getragen werden, könne es dazu kommen, dass Schüler nicht im Bus mitgenommen werden. Gleichzeitig würden Eltern darum gebeten, alternative Transportmöglichkeiten zu nutzen, um den Busverkehr zu entlasten. Bevorzugt sollten Schüler, wenn möglich, das Fahrrad nutzen.

Aktuell führen bis zu 550 Schüler der Abschluss- und Übergangsklassen täglich mit dem Bus zur Schule. Ab dem 4. Mai steige die Zahl durch den Start der 4. Klassen auf bis zu 800. Bis Mitte Juni dürfte sich die Zahl auf 5600 erhöhen – vorausgesetzt, dass die Infektionszahlen nicht deutlich steigen. Die Kreisverwaltung ist zuversichtlich, dass durch die Nutzung zusätzlicher Busse, den verteilten Unterricht und die weiteren Maßnahmen eine sichere Beförderung aller Schüler gewährleistet werden könne.