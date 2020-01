Kreis Cloppenburg Was ursprünglich mal als reines Straßenverkehrsprojekt begann, ist inzwischen zur Gewalt-Sucht-Unfall-Prävention geworden. Das Schutzengel-Projekt bietet eine Bandbreite an Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Jugendschutzes und zur Entwicklung von Zivilcourage im Landkreis Cloppenburg an. Fritz Diekgerdes (35) ist in den Kreisen Cloppenburg und Vechta der zuständige Ansprechpartner.

Der studierte Sozialpädagoge vermittelt Weiterbildungen an Schulen, die junge Menschen an wichtige Themen des Erwachsenenlebens heranführen. So werden Schüler mit „Fit for Finance“ durch alltagsnahe Aufgaben an das Thema Geld herangeführt. Sie werden sensibilisiert für Schwierigkeiten und Fallen, die es im Umgang mit Geld geben kann. „Das dient der Förderung der finanziellen Bildung und Kompetenz“, sagt Diekgerdes.

Dazu gibt es Qualifizierungen zu Alkohol- und Drogenmissbrauch im Straßenverkehr, (Verkehrs-)Präventionstage an Schulen oder Förderung von Kommunikationsfähigkeiten in Konfliktsituationen. „Im richtigen Moment entschieden ,Nein!’ zu sagen, und Betrunkenen zu verbieten, eine lebensgefährliche Autofahrt anzutreten, ist oft nicht einfach“, weiß der Hemmelter. Die von ihm angebotenen Qualifizierungen stärkten die Zivilcourage und Konfliktfähigkeit. „Viele wollen nicht als Spielverderber dastehen, begehen damit dann aber einen Fehler, den sie lange bereuen werden“, betont der Familienvater.

1242 Verkehrsunfälle haben junge Menschen (18 bis 24 Jahre) im Jahr 2018 im Bereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta verursacht. 371 Verletzte, darunter 44 Schwerverletzte, gab es in dieser Altersklasse. Dazu waren drei Tote zu betrauern. 168 Verkehrsunfälle wurden 2018 durch Alkohol- und Drogeneinfluss verursacht. Die Zielgruppe des Schutzengel-Zuständigen ist daher zwischen 16 und 24 Jahren.

Neben traditionellen Werbemitteln wie Plakaten und Flyern will Fritz Diekgerdes künftig die Zielgruppe auch im Internet erreichen. „Es soll einen Podcast, also eine jederzeit abrufbare Radiosendung, geben, in dem ich mit dem Verkehrssicherheitsexperten Achim Wach über unsere Themen spreche.“

Dazu kümmert sich Diekgerdes um das „SEK“ des Landkreises, das „Schutzengel-Einsatz-Kommando“, das aus bereits qualifizierten Teilnehmern besteht und regelmäßig weiter geschult wird. „Wir sind gut aufgestellt, brauchen aber immer Verstärkung.“ Infos zum Schutzengel-Projekt gibt es bei Fritz Diekgerdes unter Telefon 0 44 71/ 15 672 sowie per E-Mail an f.diekgerdes@lkclp.de.