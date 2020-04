Stand Am 21. April Im Landkreis Cloppenburg: Aktuell noch 32 Covid-19-Erkrankte

Kreis Cloppenburg Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Dienstag, 13.30 Uhr, auf 96 gestiegen. Es gebe zwei weitere bestätigte Fälle in Barßel und Cloppenburg und gleichzeitig vier weitere genesene Personen, teilte die Kreisverwaltung mit. Damit sinke die Zahl der nachgewiesen aktuell am Coronavirus Erkrankten auf 32. Weiterhin gibt es im Kreisgebiet keinen Covid-19-Todesfall.

Nachdem die Lungenkrankheit im Kreis Cloppenburg angekommen war, hat es insgesamt 548 Quarantäne-Fälle gegeben. Davon sind 109 noch aktuell. Bis 13.30 Uhr waren am Dienstag im Corona-Testcenter keine Abstriche genommen worden, am Montagnachmittag deren acht. Sieben Menschen befinden sich zurzeit in stationärer Behandlung, am Montag war es noch eine Person mehr gewesen.

• 32 Anzeigen

Am Montag führten die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und der Zentralen Polizeidirektion zur Einleitung von insgesamt 32 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Personenansammlungen im Freien oder in Fahrzeugen machten einen Großteil der Verstöße aus.

Im Bereich Garrel zeigten sich zwei Jugendliche besonders uneinsichtig. Nur kurze Zeit später, nachdem sie als Teil einer fünfköpfigen Gruppe angetroffen worden waren, fielen sie den Polizisten bei einer weiteren Personengruppe auf. So wurden in weniger als 15 Minuten gegen die beiden Jugendlichen jeweils zwei Bußgeldverfahren eingeleitet.

Zudem musste im Landkreis Vechta der Betreiber eines Sonnenstudios darauf hingewiesen werden, dass er weiterhin nicht öffnen darf. Er schloss sein Geschäft wieder.

• handwerk

Ab kommenden Montag öffnet das Bildungszentrum Handwerk am Pingel Anton in Cloppenburg seine Türen für einige Schüler wieder. Die Maßnahmen der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung für Auszubildende, die kurz vor den Gesellenprüfungen stehen, starten unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

Ansonsten bleibt das Haus des Handwerks bis auf weiteres für den Publikumsverkehrt geschlossen. Dringende Angelegenheiten sollten in mittlerweile bewährter Art und Weise telefonisch, per E-Mail oder Videokonferenz geklärt werden.

In Abstimmung mit der BBS Technik und die BBS Friesoythe, die ebenfalls ab Montag für die Auszubildenden der so genannten Fachstufe 2 wieder in kleinen Lerngruppen mit dem Berufsschulunterricht beginnen, finden in folgenden Fachbereichen Kurse statt:

• SHK: IH 5 (27. April bis 4. Mai/Schultag: Dienstag)

• Tischler: TSO 1 + 2 (27. April bis 7. Mai/Schultag: Dienstag)

• Feinwerkmechanik: STEU 1 (27. April bis 4. Mai/Schultag: Mittwoch)

• Metall: METKT 1 (27. April bis 4. Mai/Schultag: Donnerstag)

•Land- und Baumaschinen: LBM5 (27. April bis 4. Mai/ Schultag: Dienstag)

• Maler: MGI 4/04 (27. April bis 30. April/Schultag: Mittwoch)

• Zimmerer: ZIM 14/15 (27. April bis 7. Mai/Schultag: Freitag/ Gruppe 1)

• Maurer: MAU14/15 (28. April bis 12. Mai/ Schultag: Montag/Gruppe 2).