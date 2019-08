Kreis Cloppenburg Zu einer Informationsveranstaltung rund um Angebote zur Unterstützung im Alltag (AzUA) von Pflegebedürftigen lädt der Senioren- und Pflegestützpunkt für den Landkreis Cloppenburg ein. Los geht’s am Donnerstag, 22. August, um 14.15 Uhr im Cloppenburger Kreishaus. Thematisiert werden sogenannte Entlastungs- und Betreuungsleistungen für Einzelpersonen und Familien, die ihre Angehörigen daheim pflegen.

Zurzeit würden nur gut 25 Prozent des vorhandenen Gesamtbudgets des Entlastungsbetrags von monatlich 125 Euro pro Pflegebedürftigem in Anspruch genommen, da es an Anbietern mangele, heißt es in der Ankündigung. Damit sich die Angebotsstruktur im Landkreis Cloppenburg positiv entwickle, richte sich die Infoveranstaltung nicht nur an pflegende Angehörige, sondern auch an diejenigen, die im Kreisgebiet ein Angebot zur Unterstützung im Alltag schaffen möchten.

Durch die Informationsveranstaltung sollen – so der Wunsch des Senioren- und Pflegestützpunkts – sowohl Einzelpersonen als auch diverse Organisationen, Städte und Gemeinden ermutigt werden, Unterstützungsleistungen anzubieten. Pflegebedürftige und pflegende Angehörige erhalten auf diese Weise weitere Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten, um die Pflege so lange wie möglich im eigenen Zuhause zu organisieren.

Die Schaffung eines Angebotes zur Unterstützung im Alltag könne gefördert werden. Die Veranstaltung informiere daher auch über Fördermöglichkeiten. Zudem würden einige bestehende Dienstleister ihre Angebote vorstellen.

Anmeldungen nimmt der Senioren- und Pflegestützpunkt ab sofort unter Telefon 0 44 71/ 1 58 71 oder per E-Mail unter spn@lkclp.de entgegen