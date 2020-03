Nach Skifreizeit In Südtirol: 32 BBS-Rückkehrer zeigen grippeähnliche Symptome

Landkreis Cloppenburg 32 Schüler und Lehrer der Berufsbildenden Schulen Technik zeigen nach ihrer Rückkehr aus Südtirol grippeähnliche Symptome mit leicht erhöhter Temperatur und Halsschmerzen. Das teilt der Landkreis Cloppenburg am Donnerstag mit. Die 34 Schüler sowie vier Lehrkräfte waren am Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr wieder in Cloppenburg eingetroffen. Nach ihrer Rückreise aus Südtirol wurden sie vom Gesundheitsamt in Empfang genommen und auf entsprechende Symptome untersucht. Die Eltern wurden parallel über das weitere Vorgehen informiert. Von den Rückkehrern mit Symptomen wurden Abstriche zur Abklärung der Verdachtsfälle auf das neue Coronavirus genommen.

Die 38 Teilnehmer der Reisegruppe befinden sich seither entsprechend der Weisung des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vorsorglich zwei Wochen unter Hausquarantäne, um den Schulbetrieb nicht zu gefährden und eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Im Landkreis Cloppenburg gibt es nach dem ersten bestätigten Corona-Fall – einer Frau aus Emstek – keinen weiteren Fall. Der Partner zeigt bisher keine Symptome. Die beiden befinden sich in häuslicher Quarantäne, so der Landkreis.

Der Landkreis Cloppenburg lobt das Verhalten des Paares als vorbildlich. Nach der Rückreise aus Südtirol mit dem privaten Auto hätten sich die beiden, ohne weiteren Kontakt zu Dritten, direkt in ihre Wohnung zurückgezogen.

Mehrere Personen aus Reisegruppe, die nicht aus dem Cloppenburger Kreisgebiet stammen, wurden ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet. Dem Landkreis Cloppenburg wurde vom Gesundheitssenat Bremen die entsprechende Liste zugeleitet. Der Reiseveranstalter hatte das Paar ebenfalls ordnungsgemäß informiert.