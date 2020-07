Pädagogik Im Landkreis Cloppenburg: Sozialarbeit an Schulen wird gestärkt

Landkreis Cloppenburg Sozialpädagogische Unterstützung durch eine Schulsozialarbeiterin oder einen Schulsozialarbeiter erhalten nun diverse Schulen im Landkreis Cloppenburg. Dies teilten die hiesigen CDU-Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Bley aus Garrel und der Cappelner Christoph Eilers mit.

„Wir setzen hier eine wichtige Forderung aus unserem Wahlprogramm zur vergangenen Landtagswahl und den Koalitionsvertrag konsequent um“, so Bley. Schulsozialarbeit leiste einen wichtigen Beitrag für einen gelungenen Schulalltag, indem sie Lehrkräfte bei pädagogischen Aufgaben unterstütze und eine wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern außerhalb des Fachunterrichts sei, erklärt Eilers.

Landesweit wurden insgesamt 126 neue Stellen für die Jahre 2020 und 2021 zum Ausbau der schulischen Sozialarbeit in Niedersachsen geschaffen. Zudem wurden 60 Stellen aufgestockt, wie aus einer Auflistung des Kultusministeriums hervorgeht.

„Schulsozialarbeit bedeutet Beziehungsarbeit. Wie wichtig diese ist, zeigt sich uns gerade in diesen Zeiten, in denen die Corona-Pandemie Schulen und Gesellschaft landesweit in Atem hält. So kann vor Ort eine noch bessere sozialpädagogische Begleitung für die Schülerinnen und Schüler angeboten werden“, freuen sich die hiesigen Abgeordneten.

Die neuen Vollzeiteinheiten verteilen sich im Landkreis Cloppenburg auf die folgenden Schulen und werden entweder aufgestockt oder unmittelbar bzw. im Herbst für einen Beschäftigungsstart ab Januar 2021 ausgeschrieben: • Ludgerischule Friesoythe • Marienschule Friesoythe • Realschule Friesoythe • Grundschule Cappeln • Oberschule Cappeln • Gelbrinkschule Löningen • Wallschule Cloppenburg • Grund- und Oberschule Lindern.