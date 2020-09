Umwelt: Hier entsteht Lebensraum für Wildbienen

Landkreis Cloppenburg Über zwei neue Nistblöcke konnte sich jetzt die Kindertagesstätte „Du und Ich“ in Cloppenburg freuen. Das schreibt der Landkreis Cloppenburg in einer Mitteilung. „Wir werden das Leben der Bienen mit den Kindern in Büchern und Geschichten behandeln und schaffen Anreize, sich mit der Natur näher zu beschäftigen“, erklärt Tagesstätten-Leiterin Sabine Siefer.

Artenvielfalt ist Thema

Sobald neue „Bewohner“ in das Insektenhotel eingezogen sind, soll noch genauer darauf eingegangen werden. „Wir werden uns fragen, was da los ist und wie das Leben der Insekten aussieht. Und wir werden uns mit der Artenvielfalt beschäftigen.“

Die Nistblöcke für Wildbienen, die an Kindergärten und Grundschulen kostenlos verteilt werden, wurden von den Caritas-Werkstätten in Cloppenburg aus unbehandeltem Buchenholz angefertigt. Diese Aktion hat die Untere Naturschutzbehörde ins Leben gerufen, um auch die jüngsten Einwohner im Kreisgebiet für den Artenschutz und das Insektensterben zu sensibilisieren, heißt es weiter. „Bislang konnten sich 16 Kindergärten und Grundschulen über das neue Angebot freuen“, sagt Umweltamts-Mitarbeiterin Carina Menke.

Lebensraum für Bienen

Nistblöcke bieten einen Lebensraum für zahlreiche Wildbienen, deren Vielfalt durch die intensiv genutzte Landwirtschaft oder auch übertriebene Ordnungsliebe in den Gärten zerstört wird, so der Kreis. Viele Arten stünden mittlerweile sogar auf der roten Liste gefährdeter Tiere.

Wildbienen bestäuben teilweise um ein Vielfaches effizienter als die Honigbiene und verbessern meist auch die Qualität von Früchten. „Umso wichtiger ist es deshalb, zu versuchen, einen Lebensraum für diese Bienen zu schaffen“, betont Menke. „Nisthilfen verbessern im Siedlungsbereich das knappe Nistangebot unserer kleinen Helfer, denn viele Wildbienenarten leben natürlicherweise in Löchern im Holz.“

Kindergärten, Grundschulen und sonstige soziale Einrichtungen können sich bei Carina Menke, Telefon 04471/15-259, E-Mail: c.menke@lkclp.de melden, um Nistblöcke zu erhalten.