Lastrup „Heute ist etwas wenig Wind“, mussten Rico und die anderen Betreuer einige Kinder trösten. Denn nicht alle selbstgebauten Drachen wollten den Boden verlassen. Das Bemalen und Bauen der eigenen Drachen war nur ein Highlight für die Kinder bei dieser 27. Lastruper Ferienbetreuung, die die Frauenbeauftragte Silvia Bäker 2009 initiiert hatte und seitdem begleitet.

Immer wieder gelingt es der Frauenbeauftragten, ein engagiertes Betreuungsteam zu finden. Zum ersten Mal waren nun auch männliche Betreuer dabei. Moritz Kalyta macht gerade seine Ausbildung zum Erzieher, während Rico Jakoby seinen Bundesfreiwilligendienst an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Lastrup leistet. Neu ist auch Lara Lüske, die ebenfalls eine Ausbildung zur Erzieherin macht. Kristin von Kampe und Ines Rassel sind die erfahrenen Mitglieder des Teams.

„Am Montag waren wir in der Turnhalle. Hier standen Kennenlern- und Bewegungsspiele auf dem Programm. Am Dienstag haben wir die Drachen bemalt. Am Mittwoch haben wir eine Halloween-Party gefeiert und vorher noch gebastelt und einen grasgrünen Fanta-Kuchen gebacken. Heute haben wir die Drachen zusammengebaut und möchten nun testen, ob und wie sie fliegen“, erzählt Ines Rassel.

Dass in diesem Herbst gleich 34 Kinder am Programm teilnahmen, zeige auch, so die Betreuer, dass sich die Ferienbetreuung etabliert habe. „Heute sind häufig beide Eltern berufstätig. Einige haben Schwierigkeiten, ihre Kinder in den Ferien durchgehend und verantwortungsvoll zu betreuen oder zu beaufsichtigen. Der eigene Urlaub reicht dazu oft nicht. Deshalb haben wir im Jahre 2009 erstmals eine durchgehende, verlässliche Ferienbetreuung in Lastrup angeboten“, erklärt Silvia Bäker, Gründerin und Initiatorin dieser Maßnahme.

Nicht nur in den Herbstferien, auch in den Sommer- und Osterferien bieten die ehrenamtliche Frauenbeauftragte der Gemeinde Lastrup und ihr Team inzwischen diese verlässliche Betreuung an. „Das Schöne ist auch, dass ich keine Probleme habe, qualifiziertes Betreuungspersonal zu finden“, freut sich Bäker. Die Kinder und ihre Eltern jedenfalls sind dankbar für dieses verlässliche Angebot.