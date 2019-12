Mit Eulen-Reflektoren sicher durch Straßenverkehr

Sicherheitsreflektoren in Eulenform hat jetzt Thomas van Oorschot (oben rechts), Leiter der Fielmann-Niederlassung in Cloppenburg, den 68 Abc-Schützen der Cloppenburger Grundschule St. Andreas und Schulleiter Ingo Götting (oben links) überreicht. Mit den Blinkis sind die Kinder auf ihrem Schulweg besser sichtbar. Achim Wach (oben, Mitte) von der Kreisverkehrswacht unterstützte die Aktion und erklärte den Kindern, warum es wichtig ist, im Straßenverkehr gut gesehen zu werden. „Schulanfänger gehören zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern. Der Weg zur Schule ist neu, und die Erstklässler können oft den Straßenverkehr noch nicht richtig einschätzen. Mit den Blinkis werden die Kinder von anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen“, sagte van Oorschot. Die Lehrer der Schule banden das Thema Verkehrssicherheit aktiv in den Schulalltag ein.

BILD: Markus Kowalski