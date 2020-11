Neue Schulleitung

Die Johann-Comenius-Oberschule hat eine neue Oberschuldirektorin. Diana von Harten ist die Nachfolge von Marlene Altevers angetreten, die im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedet worden war. Seit August 2019 hatte Helmut Oberneyer die Schulleitung kommissarisch übernommen.

Diana von Harten ist gelernte Krankenschwester sowie Informatikkauffrau. Erst auf dem zweiten Bildungswege hat sie sich dazu entschieden, ihren Traum vom Lehramtsstudium zu realisieren und einen Master of Education anzustreben.

Das Studium schloss sie 2009 mit der Fächerkombination Chemie und Wirtschaft erfolgreich ab. Nach dem Referendariat an der Haupt- und Realschule in Zetel wurde sie dort übernommen und half beim Aufbau der Integrierten Gesamtschule. Seit September 2015 war sie im Amt als Oberschulrektorin als Didaktische Leitung tätig und hat zeitweise zudem das Amt der kommissarischen Konrektorin übernommen.

Auf das neue Amt als Schulleiterin in Cloppenburg freut sich die gebürtige Oldenburgerin: „Mich erwartet ein vielfältiges Aufgabenspektrum in einer tollen Schule. Wichtige Schwerpunkte sind für mich, dass die Schülerinnen und Schüler das Lernen lernen, die Inklusionsarbeit sowie die stärkere Unterstützung in der Berufsorientierung.“

