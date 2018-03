Petersfeld Die Übernachtungszahlen der Jugendherberge Thülsfelder Talsperre sind gestiegen. Im vergangenen Jahr gab es 24 774 Übernachtungen in der Einrichtung in Petersfeld. Das ist im Vergleich zum Jahr 2016 (23 468) eine Steigerung von mehr als 1000 Übernachtungen. Die Zahl der Übernachtungsgäste lag 2017 bei 8794 (2016: 8866). 250 Betten standen im vergangenen Jahr in der Jugendherberge (ab September) zur Verfügung. 2016 waren es noch 178.

Die Leiterin der Jugendherberge Thülsfelder Talsperre, Ursula Hybsz, freut sich sehr über die positiven Übernachtungszahlen: „Wir haben uns eine Steigerung erhofft und sind sehr zufrieden.“ Die meisten Übernachtungen wurden im September 2017 mit 4105 verzeichnet, die wenigsten im Januar (160).

Ein Grund für die gestiegenen Übernachtungszahlen ist die Erweiterung der Jugendherberge Thülsfelder Talsperre. Der Neubau ist seit dem 1. September 2017 in Betrieb. Mit ihren neuen Wohnmodulen im Außengelände hat die Jugendherberge ein Übernachtungskonzept realisiert, das besonders bei Familien und Gruppen mit vier bis zwölf Personen für Aufmerksamkeit sorgt: Im Gebäude stehen jetzt zwölf Apartments mit Zwei- beziehungsweise Dreibettzimmern – insgesamt 72 Betten –, einem eigenen Bad und einem gemeinsamen Aufenthaltsraum zur Verfügung. Jeweils vier Zimmer teilen sich einen Gemeinschaftsraum. Mit dem neuen Gebäude habe man noch mal eine ganz neue Qualität geschaffen, so Hybsz.

Die Neubau-Maßnahme bietet nicht nur seinen Gästen Vorteile, auch der Landkreis Cloppenburg profitiert von dem neuen Apartment-Haus: Ursprünglich waren die 31 Wohnmodule, aus denen sich das Gebäude zusammensetzt, zur Unterbringung von geflüchteten Menschen gedacht. Als Erweiterung der Jugendherberge haben die zuvor ungenutzten Module nun eine sinnvolle Verwendung gefunden.

Insgesamt verfügt die Jugendherberge Thülsfelder Talsperre nun über 250 Betten, 124 im Haupthaus, 36 im Bungalowdorf mit fünf Bungalows, 18 im Gästehaus und 72 im Neubau. Durch die neuen Unterkünfte könnten nunmehr vor allem auch Familien und Tagungsgäste angesprochen werden, sagt Dirk Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH) im Landesverband Unterweser-Ems. In diesem Jahr rechnet der Landesverband alleine im Neubau mit 3000 Übernachtungen. Insgesamt gehen die Schätzungen von 27 000 Übernachtungen und rund 9600 Gästen in der Jugendherberge aus.

Gruppen machten 2017 einen Anteil von 18 572 Übernachtungen aus, Einzelgäste kamen auf 6202. Einen besonderen Schwerpunkt legt die Jugendherberge auf Schulklassen mit mehr als 50 Prozent der Besucherzahlen. Mit 6927 Übernachtungen liegen die Grundschulklassenstufen eins bis vier im Jahr 2017 ganz vorne, gefolgt von der Sekundarstufe I (Klassen fünf bis zehn/5754). Auf Schüler zugeschnitten sind Programme mit Schwerpunkten wie Erlebnispädagogik, Naturerfahrung oder Sozialkompetenz.

Auch Lehrerfortbildungen wurden bereits durchgeführt, 2018 stehen weitere an. 2017 lagen die Gästen, die zu Lehrgängen und Tagungen in der Jugendherberge einkehrten (5285), auf Platz drei. Das Angebot der Jugendherberge richtet sich aber auch an Familien, Sportgruppen oder Seminargruppen. Für Familien wird etwa die Walderlebniswoche angeboten. Erfolgreich ist auch das Nähcamp.