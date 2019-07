Petersfeld /Thülsfelde Die Thülsfelder Talsperre. Ein beliebter Ort, um zu wandern, zu campen, Rad zu fahren, am Strand zu liegen und zu baden. Sie bietet viele Möglichkeiten, um sich zu erholen. Und ganz nebenbei kann man auch noch etwas lernen – und zwar auf dem Erlebnispfad des Zweckverbandes Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre. Die NWZ hat sich diesen einmal genauer angeschaut und auf verschiedene Dinge getestet.

• Erreichbarkeit

Das Schöne ist: Die insgesamt 14 interaktiven Stationen des Erlebnispfads Thülsfelder Talsperre sind überall auf dem zehn Kilometer langen Rundweg um die Talsperre verteilt. Es ist also quasi egal, welche Abfahrt Interessierte von der B 72 mit dem Auto nehmen – ob Abfahrt Thülsfelder Talsperre-Nord, -Mitte und -Süd. Dort gibt es übrigens überall Parkplätze.

Der Erlebnispfad ist auf dem Deich ausgeschildert. Es wird angezeigt, in wie vielen Metern man die nächste Station erreicht. Er führt Interessierte durch Moor und Heide, über Dünen und vorbei an verschlungenen Buchten. Übrigens weisen grün-weiße Schildchen darauf hin, dass man sich auf dem Pfad befindet.

• Familienfreundlichkeit

An den Stationen gibt es unter anderem Wissenswertes über Moor, Hochwasser, Staudamm und Lagunen zu erfahren. Und auch darüber, warum das Gebiet unter Naturschutz steht. Es gibt viele Mitmach-Elemente. Vor allem Kinder haben ihren Spaß, zum Beispiel beim Wasserspiel an der Station „Hochwasser“. Ein Info-Steg gehört zum Erlebnispfad dazu.

Des Weiteren gibt es auf dem Pfad Guckrohre und Sichtfenster. So können die kleinen Wanderer nebenbei selber Dinge entdecken, während Mama und Papa ihnen etwas von den Informationstafeln vorlesen. Auch Hunde sind an der Leine erlaubt. Übrigens stehen die Texte an den Stelen auch auf Niederländisch.

• Toiletten/Umgebung

Lehr- und Erlebnispfade Die NWZ stellt in den Sommerferien die Lehr- und Erlebnispfade im Nordkreis Cloppenburg vor. Den Auftakt macht der Erlebnispfad Thülsfelder Talsperre.

Auf dem Erlebnispfad sind Toiletten vorhanden. Und auch Restaurants gibt es. Wer zwischendurch eine Pause einlegen möchte, kann dies auch tun. Es gibt zahlreiche Rastmöglichkeiten und Bänke. Ein kleiner und ein großer Badestrand laden zum Spielen im Sand und Baden ein. Die DLRG-Ortsgruppe Garrel führt in den Sommerferien dort Aufsicht.

Und danach kann es dann munter weitergehen auf dem lehrreichen Pfad. Für alle, die den Erlebnispfad an mehreren Tagen entdecken möchten: Es gibt mehrere Campingplätze und Hotels in der Nähe.

• Kosten

Für den Erlebnispfad fallen keine Kosten an. Und auch die Wanderparkplätze sind kostenfrei.

• Fazit

Die Thülsfelder Talsperre ist eigentlich schon ein Erlebnis für sich. Der Erlebnispfad bereichert das touristische Angebot. Ganz nebenbei beim Familienausflug erfährt man Wissenswertes über das Gebiet. Und Kinder haben ihren Spaß an den interaktiven Möglichkeiten. Gerade jetzt im Sommer lohnt es, den Pfad zu besuchen, der die Kulturlandschaft erlebbar macht.