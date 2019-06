„Piraten“ kapern Grundschule Markhausen

„Wir kapern die Schule“ lautete das Motto des Schulfestes der Grundschule Markhausen am Samstag. Und egal wo man hinschaute: Überall waren kleine und große Piraten unterwegs. Um die furchteinflößenden Seeräuber drehte es sich schon während der drei Projekttage vor dem Schulfest. In verschiedenen Gruppen lernten die Schüler beispielsweise, wie sich Piraten früher und heute verhalten oder beschäftigten sich mit Piratentänzen. Eine Piraten-Aufführung gab es während des Festes auf der Bühne. An verschiedenen Stationen konnten die Kids zudem ihre Geschicklichkeit testen. Die Freiwillige Feuerwehr Markhausen sorgte für ein Löschspiel. Das Schulfest wird in Markhausen alle vier Jahre veranstaltet und von den Lehrern sowie dem Elternrat organisiert.BILD: