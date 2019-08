Ramsloh Die Kindergartenkinder Leon (4), John (3) und Sandro (5) sind gerade dabei mit ihren Erzieherinnen Sabrina Tammen und Antje Kleine-Weischede Puzzle zusammen zu setzen, die den menschlichen Körper darstellen. Die dreijährige Mariella hingegen malt viel lieber. Stolz zeigt sie ein buntes Bild, das sie für ihre Mama gemalt hat. Auf die Frage, ob sie denn ihren Kindergarten schön finden würden, wird eifrig genickt.

Bis auf kleine Restarbeiten und die Küche ist der Übergangs-Kindergarten „Rathaus-Mäuse“ im Dachgeschoss des Rathauses Ramsloh fertiggestellt. Dort tummeln sich seit der Eröffnung am Dienstag die ersten Krippen- und Kindergartenkinder. Nach und nach kommen immer mehr dazu, so dass insgesamt dann 25 Kindergarten- und 15 Krippenkinder untergebracht sind.

Kleine Hingucker

Beim Betreten des Kindergartens fällt im Flur direkt ein großes Schild ins Auge, auf dem „Rathaus-Mäuse“ steht. Das gab es zur Eröffnung von der Gemeinde Saterland. „Zusammen mit zig Tüten Gummibärchen“, sagt Bürgermeister Thomas Otto. Des Weiteren ziert auch ein großes Schild mit der Aufschrift „Willkommen im Reich der Rathaus-Mäuse“ den Flur.

Was ebenfalls auffällt: Grüne und blaue Hingucker an den sonst weißen Wänden des Flurs. Sie zeigen an, ob es sich um den Gruppenraum bzw. um die sanitären Anlagen für Krippen- (grün) oder Kindergartenkinder (blau) handelt.

Viele Spielmöglichkeiten

Läuft man den Flur entlang – vorbei am Ruheraum mit kleinen bunten Bettchen, Toiletten und dem Büro der Leitung – bis zum Ende, findet man den Gruppenraum für die Kindergartenkinder. Biegt man vorher rechts ab, sieht man kleine Jacken an den kleinen Haken der Garderobe hängen und den Gruppenraum für die Krippenkinder. Beide Gruppenräume sind hell und gemütlich eingerichtet. Es gibt Tische und Stühle und viele Spielmöglichkeiten.

Und obwohl es erst der Tag nach der Eröffnung ist, haben sich auch schon die fünf Erzieherinnen (inklusive Leiterin) und eine Auszubildende eingelebt, die übrigens alle vom kommunalen Kindergarten „Pusteblume“ kommen.

„Wir sind mitten in der Eingewöhnung, aber es klappt schon wirklich gut“, freut sich „Rathaus-Mäuse“-Leiterin Daniela Mattheis, bisherige stellvertretende Leiterin der „Pusteblume“. Alle Kinder seien „neu“ und hätten noch keine Kindergarten-Erfahrung. So findet die Eingewöhnung erst mit wenigen Kindern und kürzerer Betreuungszeit statt. „Bisher haben Kinder nur geweint, wenn sie wieder nach Hause mussten“, sagt Mattheis und lacht. Die „normale“ Betreuungszeit wird dann von 8 bis 12 Uhr sein.

Überdachte Sandkiste

Auch die Mütter, viele davon seien Erstmamas, würden toll mitarbeiten und Absprachen mit ihnen gut funktionieren. „Zunächst hört sich ein Rathaus als Kindergarten erst einmal skurril an. Aber dann waren die Mamas überrascht davon, wie schön es hier ist“, sagt Mattheis weiter.

Schön ist es auch hinter dem Rathaus geworden. Im Garten dort können Kinder nun auf einem kleinen Klettergerüst mit Rutsche spielen oder auf einer Netzschaukel schaukeln. Bei den Fahrradständern sind Holzbänke entstanden, die später bei Bedarf wieder abmontiert werden können. Auch Tische und eine Sandkiste gibt es dort – alles ist überdacht. Und übrigens sind sowohl Garten als auch der überdachte Platz umzäunt.

Während die ersten „Rathaus-Mäuse“ schon angekommen sind, wird bei der Kindertagesstätte an der Möhlenschleede weiterhin kräftig gebaut. Denn wenn die Kita etwa im Frühjahr 2020 fertig sein wird, ziehen die Spielgeräte und die Möbel dorthin mit um. Um natürlich auch die kleinen „Rathaus-Mäuse“.

