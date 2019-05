Ramsloh Runde um Runde geht es am Dienstagvormittag um den „Ententeich“ in Ramsloh. Nach jeder gelaufenen Runde, circa 400 Meter, gibt es einen Stempel als Nachweis. Neben etwa 200 Schülern der Grundschule Ramsloh laufen auch Eltern und Lehrer mit. Dabei sind die Kleinen besonders ehrgeizig, geht es doch um etwas Neues für ihren Spielplatz.

Unter Federführung von Ulrike Rieger, Konrektorin und Sportfachberaterin im Landkreis Cloppenburg von der Niedersächsischen Schulbehörde, hatten die Grundschule und der Förderverein der Schule gemeinsam diesen Sponsorenlauf organisiert. Mit diesem soll über den Förderverein der Bau eines Sandkastenplatzes mit Überdachung auf dem Schulhof unterstützt werden. Im Rahmen der „Bewegten Pause“ soll dieser dann von den Grundschülern genutzt werden können.

Wie Schulleiterin Britta Tegelkamp sagte, unterstütze zwar die Gemeinde Saterland als Schulträger das Vorhaben finanziell. Jedoch würde diese Unterstützung nicht ausreichen. Und so gab es den Sponsorenlauf, der gleichzeitig einen positiven gesundheitlichen Aspekt hatte.

Vor dem Lauf hatten die Grundschüler eine Sponsorenkarte bekommen. Auf diese haben sich dann die Sponsoren eingetragen und den Betrag pro Runde festgelegt.

Aufgewärmt hatten sich alle vor Laufbeginn am Dienstag mit dem „Fliegerlied“. Danach gaben Schirmherr Bürgermeister Thomas Otto und Ulrike Rieger die Strecke mit dem Durchschneiden des Bandes frei. Und dann ging’s los – jeder lief dabei in seinem eigenem Tempo und so lange, wie er konnte. Und auch Bürgermeister Otto lief ein paar Runden mit.

Zur Belohnung gab es am Ende des Laufs für jedes Kind vom Förderverein einen selbst gebackenen Muffin. Der Verein sorgte mit den Muffins, selbst gebackenen, belegten Broten und Getränken für die Verpflegung der Teilnehmer.

„Die Veranstaltung ist sehr gut besucht. Das Wetter spielt mit und die Kinder sind motiviert“, freute sich Schulleiterin Tegelkamp über die Resonanz an dem Tag. Solch eine Aktion würde die Schulgemeinschaft zusammenwachsen lassen. Die Kinder würden erfahren, was Initiative mit Erfolg zu tun habe und dass jeder einen Beitrag zum Gelingen des großen Ganzen leisten könne, so Tegelkamp.