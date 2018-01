Ramsloh Auf ein „sehr ereignisreiches Jahr 2017“, wie Erster Gemeinderat Wilhelm Hellmann jüngst beim Neujahrsempfang im Rathaus in Ramsloh sagte, könne die Gemeinde Saterland zurückblicken. Es habe positive und negative Veränderungen gegeben. „Insgesamt war es aber ein gutes Jahr“, so Hellmann.

So erinnerte er an die Verabschiedung von Bürgermeister Hubert Frye am 29. September in den Ruhestand. 41 Jahre war er für die Gemeinde tätig, 18 Jahre davon als Bürgermeister. Aus gesundheitlichen Gründen hatte Frye sein Amt niedergelegt. Rund 300 Gäste kamen in die Aula der Haupt- und Realschule, um ihm zu danken und ihn zu verabschieden. Es war ein emotionaler Abschied.

Des Weiteren nannte Hellmann in seinem Rückblick die Herausgabe einer saterfriesischen Wörterbuch-App und Web-Anwendung durch die Gemeinde nach dem Wörterbuch von Marron C. Fort im Dezember. Und auch die Homepage der Gemeinde sei seit Oktober 2016 kontinuierlich erweitert und modernisiert worden. Auch sie ist auf Hochdeutsch und auf Saterfriesisch abrufbar. Unterstützt wurde die Gemeinde bei Letzterem vom Heimatverein „Seelter Buund“ und Heinz Amberger aus der Pfalz. Des Weiteren wurden 23 öffentliche Gebäude mit Hinweistafeln auf Hochdeutsch und Saterfriesisch versehen. Eventuell werden noch welche dazukommen, sagte Hellmann.

Der Erste Gemeinderat erinnerte ferner an die Inbetriebnahme der ersten Stromtankstelle in der Gemeinde an der Marktstraße in Ramsloh (9. Mai) und die Einweihung des neuen Feuerwehrhauses der Ortswehr Scharrel (5. Oktober). Da alte war durch einen Brand in der Nacht auf den 5. Oktober 2013 fast komplett zerstört worden.

Ein weiterer Höhepunkt war die Fertigstellung des neuen Sanitär- und Wachgebäudes mit DLRG-Wachstation am Hollener See. Es wurde am 29. August seiner Bestimmung übergeben. „Das bringt uns sicherlich in Sachen Tourismus nach vorne“, sagte Hellmann, der darauf verwies, dass der angrenzende Zeltplatz jedes Jahr sehr gut von Gruppen aus nah und fern besucht werde.

Und auch der Radweg entlang der Sater Landstraße (K 329) wurde eingeweiht, am 6. September. Durch dieses Gemeinschaftsprojekt der Gemeinden Saterland und Barßel sowie des Landkreises konnte die Lücke der Deutschen Fehnroute geschlossen werden. 3,65 Kilometer des Radwegs befinden sich auf Saterländer Gebiet, 0,65 Kilometer auf Barßeler Gebiet.

Seit August 2017 gibt es eine natur- und tiergestützte Kindergartengruppe mit 21 Plätzen in der Kindertagesstätte Wittensand, die von Marcella Deeken betrieben wird. Ab Sommer solle das Angebot um eine Waldkindergartengruppe mit 15 Plätzen erweitert werden, teilte Hellmann mit. Die Gemeinde unterstütze die Kita finanziell, da sie den Fehlbedarf an Betreuungsplätzen auffange.