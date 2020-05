St. Jakobus: Dann eben durchs Fenster

Ramsloh In Zeiten von Corona vermissen auch die Erzieherinnen der Kindergärten die Mädchen und Jungen in den Einrichtungen. So auch die Mitarbeiterinnen der Kindergarten St. Jakobus in Ramsloh. Hier hat das Team sich etwas Besonders einfallen lassen.

„Wir haben alle Familien und Kinder zu einem ,Fenstertalk’ eingeladen. Das bedeutet, die Fenster vom Turnraum sind geöffnet und die Betreuungskräfte unterhalten sich durch das Fenster mit den Familien“, erklärt Leiterin Marlene Fortwengel. Jedes Kind bekomme einen Umschlag mit einem persönlichen Brief der Bezugserzieherin, einer Vorlesegeschichte, kleinen Überraschungen und mit einer Anleitung zur Herstellung eines Muttertagsgeschenks.

Los ging es am vergangenen Montag. Wegen der Abstandsregelung und dem Kontaktverbot gab es alle zehn Minuten den „Fenstertalk“ mit jeweils einem Kind. Dabei wurde der Abstand von zwei Meter eingehalten. Alles konnte daher ohne Mundschutz ablaufen.

„Das ist eine tolle Idee der Erzieherinnen“, sagt Judith Block. Die Mutter war mit ihrem Sohn Levin (3) zum Fenstertalk gekommen. Es sei schön, dass die Kinder wieder Kontakt zu ihren Gruppenleiterinnen hätten. Sohn Levin hatte sich darauf schon gefreut.

Noch mehr freuen würde sich Judith Block, wenn schon bald wieder der geregelte Kindergartenbetrieb anlaufen würde. „Wir wünschen uns wieder ein volles Haus mit Kinderlachen und vielen netten Begegnungen mit den Familien. Aber vielmehr vermissen die Kinder den Kindergarten, ihre Freunde, den Alltag und das Miteinander“, so die Kindergartenleiterin.

Damit man mit den Kindern und Familien in Kontakt bleibe, habe es in den letzten Wochen die regelmäßigen Telefonanrufe gegeben, es seien Briefe verschickt worden und Geburtstagskinder hätte an ihrem Geburtstag eine Überraschung auf die Türschwelle gelegt bekommen.