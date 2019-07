Ramsloh Die Hol- und Bringzone beim Rathaus in Ramsloh ist fertiggestellt. Die Zu- und Ausfahrt zum Parkplatz bei der Haupt- und Realschule Saterland an der Schulstraße bzw. neben dem Rathaus ist jetzt als Einbahnstraße geregelt. Die Parklücken sind jetzt schräg angeordnet und nicht mehr gerade. Die entsprechenden Markierungen sind am Dienstag aufgetragen worden.

Bereits im Mai war eine Verbindung von dem Parkplatz zur vorherigen Auffahrt, mit der man den hinteren Rathaus-Parkplatz sonst erreicht hat, geschaffen worden. Auf diesem Wege kann man die Hol- und Bringzone nach links auf die Schulstraße verlassen. Eine Fahrt von der Schulstraße zum hinteren Parkplatz ist jetzt nicht mehr möglich. Das verhindert ein Sperrelement.

Der hintere Rathaus-Parkplatz ist also nur noch von der und auf die Hauptstraße erreich- und verlassbar. Denn auch dort gibt es ein Sperrelement, das die Weiterfahrt zur Auffahrt an der Schulstraße verhindert. Zwischen den beiden Sperrelementen wird Eltern mit ihren Kindern nun ein sicherer Weg zum Übergangs-Kindergarten „Rathaus-Mäuse“ ermöglicht.

Und auch die Markierungsarbeiten für die Hol- und Bringzone auf dem Dorfplatz an der Mootzenstraße/Ecke Schulstraße in Ramsloh sind gestartet. Dort sind auch Poller aufgestellt worden, die eine Zufahrt von der Mootzenstraße aus nicht mehr möglich machen. Diese kann nur noch über die Schulstraße erfolgen.

Ebenfalls wurden Poller am Fahrbahnrand zur Grundschule und zum Kindergarten aufgestellt. So können dort keine Autos mehr parken. Weitere Poller verhindern etwa in Höhe der Tennisanlage die weitere Durchfahrt. Bis dahin können die Autos von beiden Seiten fahren. Bereits entstanden ist bei der Tennisanlage ein größerer Parkplatz.

Die Maßnahmen sind Teil des Verkehrskonzepts des Planungsbüros PGT Umwelt und Verkehr in Hannover. Dieses war erstellt worden, um chaotischen und gefährlichen Verkehrssituationen im Bereich Mootzenstraße und Schulstraße künftig vorzubeugen.