Ramsloh Rechtzeitig zum Schulbeginn am kommenden Donnerstag, 15. August, ist die dritte Hol- und Bringzone in Ramsloh fertig geworden. So können Eltern jetzt ihre Grundschüler sicher auf dem Dorfplatz ein- und aussteigen lassen. Dieser ist nur noch von der Schulstraße aus befahrbar und nicht mehr auch von der Mootzenstraße aus. Dort verhindern Poller die Einfahrt.

Beim Befahren des Dorfplatzes zeigt ein Schild die Richtung an. Gegen den Uhrzeigersinn geht es einmal um die Parkplätze in der Mitte des Platzes und wieder auf die Schulstraße zurück. Rechts neben dem Rundweg/der Fahrspur befinden sich jeweils ein blauer und ein gelber Streifen. In der blauen Zone können Eltern mit ihren Autos halten und ihre Kinder aussteigen lassen.

Über den gelben Streifen gelangen sie dann auf einem sicheren Weg zur Grundschule Ramsloh. Es gilt quasi: „Blau: Autos stehen, Gelb: Kinder gehen“.

Große Steine

Große Steine sollen verhindern, dass Autos andere Wege, zum Beispiel zum rückwärtigen Lehrerparkplatz, nehmen. Zudem kann auf dem Parkplatz rechts in Blickrichtung Schule nicht mehr geparkt werden. Das verhindert dort ebenfalls große Steine. Wie Bürgermeister Thomas Otto sagte, würden noch Steine auf dem Dorfplatz fehlen. Diese werden erst nach dem Krammarkt Ende August/Anfang September platziert.

Die Mootzenstraße ist nun von beiden Seiten Einbahnstraße. Darauf weisen entsprechende Schilder hin. Von der Schulstraße aus und aus Richtung der Hauptstraße kommen Autofahrer nur noch bis zur Höhe der Tennishalle. Dort verhindern Poller die Weiterfahrt. Diese können im Bedarfsfall, zum Beispiel bei Festumzügen, herausgenommen werden.

Lehrer können von der Schulstraße aus den Lehrerparkplatz vor der Grundschule erreichen. Eltern, die ihre Kinder zum Kindergarten oder zur Kinderkrippe bringen wollen, können von der Hauptstraße aus die dafür angedachte und neu entstandene Hol- und Bringzone bei der Tennishalle nutzen. Am Fahrbahnrand auf der Seite von Grundschule und Kindergarten „Pusteblume“ befanden sich vorher Parkstreifen. Dort kann jetzt nicht mehr geparkt werden. Dafür sorgen auch dort Poller.

Große Banner

Auf die geänderte Straßenführung im Bereich Schulstraße/Mootzenstraße in Ramsloh weisen übrigens auch große Banner der Gemeinde hin.

Dabei sieht der Bürgermeister aber noch ein Problem. Taxis oder andere Autos, die Kinder mit körperlichen Einschränkungen bringen bzw. abholen wollen, haben durch die Poller keine Möglichkeit mehr, nah an der Einrichtung zu parken. So denke die Gemeinde laut Bürgermeister Otto über die Einrichtung eines Behindertenparkplatzes oder eines Taxistands nach.

Neben der Hol- und Bringzone auf dem Dorfplatz und der für die Kindergarten- und Krippenkinder bei der Tennishalle gibt es auch noch die beim Rathaus Ramsloh. Diese ermöglicht den Krippen- und Kindergartenkindern mit ihren Eltern einen sicheren Weg zum derzeitigen Übergangs-Kindergarten „Rathaus-Mäuse“ im Dachgeschoss des Rathauses.

Die drei Hol- und Bringzonen sind Teil des Verkehrskonzeptes, das das Planungsbüro PGT Umwelt und Verkehr in Hannover erstellt hatte. Hintergrund war, dass es im Bereich Schulstraße/Mootzenstraße immer wieder zu chaotischen Verkehrssituationen gekommen war – gerade zu Bring- und Abholzeiten. Ein Arbeitskreis aus Vertretern von Rat und Verwaltung, Eltern, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Anwohnern, Polizei und Verkehrsexperten hatte dann über das Konzept beraten.