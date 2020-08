Realschule Friesoythe: Die Aula landet im Bauschutt-Container

Friesoythe Der Abriss schreitet voran: Seit vergangener Woche wird dem ehemaligen Mittelteil der Friesoyther Realschule von außen zu Leibe gerückt. Mittlerweile ist kaum mehr etwas übrig von dem Gebäude. Dort wo aktuell noch ein Bagger unterwegs ist, soll für rund fünf Millionen Euro ein neuer Gebäudeteil entstehen. Hinzu kommen die Kosten für die Sanierung an den bestehenden Gebäuden.

Der Grund: Die Ludgeri-Schule und die Realschule werden an der Dr.-Niermann-Straße zu einem Standort zusammengelegt. Während der Gebäudeteil am Großen Kamp Ost von den Grundschülern bezogen werden soll, sollen die Realschüler am Großen Kamp West untergebracht werden.

Der neue Gebäudeteil dient dann als Verbindung zwischen den beiden Schulen. Dort soll unter anderem eine rund 280 Quadratmeter große Mensa untergebracht werden, die von beiden Schulen genutzt werden soll. Die Schulen werden allerdings weiterhin getrennte Pausenhallen und Pausenhöfe haben. Geplant ist, dass die Schulen im Jahr 2022 in das neue Schulzentrum einziehen.

Unklar ist, unter welchem Namen die Schule dann firmieren wird. Die Verwaltung der Stadt Friesoythe hatte gegenüber unserer Zeitung gesagt, dass man sich mit den beiden Schulleitungen zu gegebener Zeit über die zukünftige Namensführung abstimmen wolle. Bislang läuft die Schule bei der Verwaltung unter dem provisorischen Namen „Schulzentrum Friesoythe“.