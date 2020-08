Regionales Handwerk

Im August beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Laura Burke hat eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei der Kreishandwerkerschaft Cloppenburg angefangen und unterstützt seither das regionale Handwerk. Die gebürtige Beverbrucherin hat vorher ihr Fachabitur an der Fachoberschule Wirtschaft in Cloppenburg erworben. Geschäftsführer Dennis Makselon begrüßte die junge Frau. „Durch den schönen Empfang war die Aufregung direkt verflogen“, berichtet die Auszubildende über ihre ersten Eindrücke im Haus des Handwerks in Cloppenburg.BILD: