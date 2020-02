Schüler erleben europäische Politik hautnah

Auf einer gemeinsamen Fahrt besuchten engagierte Schülerinnen und Schüler der beiden berufsbildenden Schulen aus Friesoythe und Papenburg auf Einladung des Europaabgeordneten Jens Gieseke das Europäische Parlament in Brüssel. Die Jugendlichen sind die Juniorbotschafter an ihren Schulen, die sich im besonderen Maße für die europäische Idee einsetzen. Dennis Bent, einer der Friesoyther Juniorbotschafter, zeigte sich beeindruckt von dem geschäftigen Treiben in und um das Parlament: „Wir haben in diesen zwei Tagen viele interessante Einblicke in die Arbeit eines EU-Abgeordneten aber auch der Interessenvertreter, beispielsweise der Automobilindustrie, bekommen.“ Als Europaschule und zertifizierte Botschafterschule des Europäischen Parlaments bieten die BBS Friesoythe ihren Schülerinnen und Schülern regelmäßig vielfältige Möglichkeiten der Teilnahme an europäischen Aktivitäten und Austauschprogrammen.

BILD: