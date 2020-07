Bücherei Sedelsberg: Auch in den Ferien fleißig lesen

Sedelsberg /Saterland Eigentlich haben die katholischen Büchereien im Saterland während der Sommerferien geschlossen. Doch wegen der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr vieles anders.

Öffnungszeiten während der Ferien Öffnungszeiten: In den Sommerferien haben die katholischen Bücherein vom 16. Juli bis 27 August angepasste Öffnungszeiten:

• Bücherei Strücklingen, Kolpingstraße 2b, donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr

• Bücherei Ramsloh, Hauptstraße 509, donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr

• Bücherei Scharrel, An der Kirche 8, donnerstags von 16 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr

• Bücherei Sedelsberg, Kaplan-Meyer-Straße 3, montags von 15.30 bis 17.30 Uhr

Da die Einrichtungen über viele Woche geschlossen waren, haben sich die Büchereiteams dazu entschieden, auch in den nächsten Wochen zu öffnen. Hinzukomme, dass wegen der Pandemie keinerlei Ferienfreizeiten und Ferienpassaktionen im Saterland stattfinden und angenommen wird, dass viele Familien nicht wie gewohnt in den Urlaub fahren. Damit dennoch genügend Lesestoff für die freie Zeit da ist, bleiben die katholischen Büchereien in Strücklingen, Ramsloh, Scharrel und Sedelsberg geöffnet (siehe Info-Box).

Eine besondere Aktion hat sich zudem das Team in Sedelsberg überlegt. Erstmals gibt es dort für Kinder die Büchereipassaktion „Sommerlesespaß“.

Jungen und Mädchen können in der Bücherei während der Sommerferien kostenlos Bücher ausleihen. Am Ende erwartet fleißige Leseratten zudem eine Überraschung. Doch unter dem Motto „ohne Fleiß kein Preis“ sollten die Jungen und Mädchen eine gewisse Anzahl an Büchern gelesen haben, berichtet Schwester Aniéla vom Büchereiteam. So sollten Schüler der 1. und 2. Klasse mindestens zwei Bücher und Dritt- sowie Viertklässler drei oder mehr Bücher gelesen haben.

Die Aktion richtet sich nicht nur an Kinder aus Sedelsberg. Auch Jungen und Mädchen aus anderen Orten sind willkommen. Wichtig sei nur, dass die Eltern eine Einverständniserklärung unterschreiben, sodass die Kinder auch Bücher ausleihen dürfen, erklärt Schwester Aniéla.

„Die Idee ist, die Kinder zum Lesen zu bringen, denn Lesen bildet“, sagt Ursula Schrand vom Sedelsberger Büchereiteam. In der Bücherei gebe es auch interessante Sach- und Wissensbücher für Kinder, ergänzt Schwester Aniéla. Auch sogenannte Tiptoi-Bücher sind erhältlich.