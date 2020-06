Spenden statt wegwerfen

Die Berufsbildenden Schulen in Friesoythe überreichten kürzlich Lebensmittel an die Caritas Lebensmittelausgabe (CarLa) in Friesoythe. Aufgrund der Coronakrise musste der Pausenverkauf im Kiosk und der Cafeteria am Standort „Thüler Straße“ eingestellt werden. „Es wäre sehr bedauerlich, die Lebensmittel einfach wegzuschmeißen oder zu entsorgen“, sagte Claudia Kruhl. Die Oberstudienrätin führt die beide Verkaufsstellen zusammen mit Schülern der einjährigen Berufsfachschule Wirtschaft (Schwerpunkt Einzelhandel). Martina Reiners, die die Schüler im Rahmen der Berufsorientierung betreut, überreichte die Spende.BILD:

