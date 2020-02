Stapelfeld Mit Humor und einer großen Portion Fachwissen hat der bekannte Neurobiologe und Buchautor Prof. Dr. Gerald Hüther beim diesjährigen Politischen Aschermittwoch in der Katholischen Akademie Stapelfeld zum Thema „Würde. Was uns stark macht – als Einzelne und als Gesellschaft“ gesprochen.

Zum Auftakt zelebrierte Pfarrer und geistlicher Direktor der Akademie, Dr. Marc Röbel, die Aschermittwochsliturgie in der Heilig Kreuz Kirche. Anschließend begrüßte der pädagogische Akademie-Direktor, Dr. Martin Feltes, die Gäste im Forum und zeigte anhand eines Exkurses in die Kunstgeschichte auf, dass nur ehrliche Wertschätzung und Anerkennung dem Menschen Würde verleihen könnten.

In seinem Festvortrag zog Dr. Gerald Hüther gekonnt den Bogen von der Neurologie und der Funktionsweise des Gehirns zum eigentlichen Thema seines Vortrages – der menschlichen Würde.

Die Hauptaufgabe des Gehirns sei nicht das Denken, sondern das Energiesparen, verblüffte der Wissenschaftler die mehr als 200 Zuhörer. Die einfachste Möglichkeit, Energie zu sparen und sich das Zusammenleben mit anderen Menschen zu erleichtern, sei die Beseitigung von Chaos und Unordnung sowie das Erlernen von automatisierten Mustern, erklärte der Neurobiologe.

Der natürliche Drang, alles so zu organisieren, dass möglichst wenig Energie aufgewendet werden muss, betrifft nach seinen Worten alle menschlichen Lebensbereiche – also auch Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Bildung. Um ein funktionierender und anerkannter Teil der Gesellschaft zu sein, würde der Mensch im Laufe des Erwachsenwerdens individuelle Bedürfnisse unterdrücken. Auf diese Weise würde er auch die bestehenden gesellschaftlichen Hierarchien stützen und fördern, betonte Hüther. Er kritisierte, dass das Bildungssystem seinen Schwerpunkt nicht auf der Entfaltung von Fähigkeiten und Talenten und damit auf die Bewusstwerdung der eigenen Würde setze. Stattdessen sei das System darauf ausgerichtet, gut funktionierende Mitglieder der Gesellschaft heranzubilden, die sich ihrer eigenen Würde gar nicht bewusst seien.

Diese traditionellen und unflexiblen Systeme sowie Hierarchien seien aber in der heutigen hochkomplexen, globalisierten und digitalisierten Welt nicht mehr in der Lage, angemessen auf Veränderungen und neue Herausforderungen zu reagieren, so der Hirnforscher.

„Wir leben in einer riesigen Transformationsphase, in der wir uns von unseren hierarchischen Ordnungsstrukturen lösen müssen“, mahnte der Referent. Möglich sei dies durch die Ausbildung eines inneren Werte-Kompasses, der den Menschen davor bewahre, von der Gesellschaft zum Objekt gemacht zu werden. Zugleich hindert dieser innere Werte-Kompass den Menschen daran, seine Mitmenschen zu Objekten zu degradieren – dies sei Würde und würdevolles Verhalten, machte Hüther deutlich.

„Ein Mensch, der sich seiner eigenen Würde bewusst geworden ist, stellt sich als Objekt für die Interessen und Absichten anderer nicht mehr zur Verfügung. Solche Menschen sind auch nicht mehr verführbar“, so der Referent. Er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sich die Menschen stärker ihrer eigenen Würde und der Würde ihrer Mitmenschen bewusstwerden und diese auch achten und schützen.