Stapelfeld Wie können wir Kinder am besten früh fördern? Damit beschäftigte sich die sechste Fachtagung Frühförderung der Caritas-Einrichtungen der Behindertenhilfe in Niedersachsen. Veranstaltungsort war die Katholische Akademie Stapelfeld. Frühförderungsstellen seien keine Jugendämter, sagte Expertin Prof. Dr. Britta Gebhard von der thüringischen Hochschule Nordhausen, die eines der Hauptreferate hielt. Eltern müssten die Ziele der Frühförderung bestimmen – nicht die Therapeuten. Die Hochschule der Professorin bietet einmalig in Deutschland den Masterstudiengang „Transdisziplinäre Frühförderung“ an.

Autonomie und Individualität seien zwei Kennzeichen moderner Frühförderung, erklärte Gebhard in ihrem Vortrag. „Der zentrale Motor sitzt immer im Kind.“ Das müsse berücksichtigt werden. Als besonders wichtig beschrieb sie die interdisziplinäre Arbeit mit den betroffenen Kindern und deren Familien. Es gelte zu schauen, was das Kind überhaupt brauche und was eigentlich von den verschiedenen Disziplinen wie Logopäden, Ergotherapeuten, Psychologen, Medizinern und Heilpädagogen gebraucht werde. Gerade in der heutigen Zeit nicht zu vergessen: ein geschärfter Blick auf interkulturelles und kultursensibles Arbeiten.

Eltern würden ihre Kinder immer am besten kennen, betonte Gebhard. Sie könnten am besten einschätzen, welche Bedürfnisse sie hätten und welche Angebote passend seien. Die Familie sei die entscheidende Konstante im Leben der Kinder, sie müsse deshalb in alle Überlegungen eingebunden werden. „Den Kindern helfen wir am besten, wenn wir die Kompetenz der Eltern stärken.“ Frühförderungsstellen seien keine Jugendämter, die Eltern seien aktive Partner und in alle Entscheidungsprozesse einzubinden. „Sie müssen daher auch die Ziele der Förderung bestimmen, nicht die Therapeuten.“

Mehr als 100 Praktiker aus ganz Niedersachsen beschäftigten sich in zwei Vorträgen und fünf Workshops mit aktuellen Entwicklungen des Förderangebots im Spannungsfeld von Familie, Gesellschaft und gesetzlichen Veränderungen. Neben Gebhard von der thüringischen Hochschule Nordhausen hielt der Berliner Kinder- und Jugendmediziner Dr. Peter Keller das zweite Hauptreferat.

„Frühförderung wirkt präventiv. Wer hier spart, spart am falschen Ende“, mahnte Prof. Dr. Martin Pohlmann, stellvertretender Direktor des Landes-Caritasverbandes Oldenburg, in seiner Begrüßung. „Es ist enorm wichtig, dass sich Kinder mit Behinderungen normal entwickeln können“, betonte auch Nicole Nordlohne, Mitarbeiterin des Landes-Caritasverbandes, die diese Tagung mit vorbereitet hatte.