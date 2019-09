Stapelfeld 18 Lehrkräften hat Weihbischof Wilfried Theising jetzt in der Katholischen Akademie Stapelfeld die „Missio canonica“, die kirchliche Lehrbefugnis, erteilt. Die an Haupt- und Realschulen, Oberschulen und Gymnasien im ganzen Oldenburger Land eingesetzten Lehrkräfte dürfen damit katholischen Religionsunterricht geben.

Vorbereitet hatten sie Matthias Soika und Professor Dr. Franz Bölsker von der Schulabteilung des Bischöflich Münsterschen Offizialats in Vechta. In Stapelfeld traf sich die Gruppe mit dem Weihbischof, der ihnen bei einem Gottesdienstes in der Hauskapelle die Urkunden und eine Bibel überreichte. Dabei wünschte er ihnen viel Freude an der Arbeit mit jungen Menschen.

Wer mit Kindern und Jugendlichen zu tun habe, brauche viel Geduld und Ausdauer sowie die Kraft, es auszuhalten, dass sie anstrengend sein können, sagte Theising. „Wir dürfen die jungen Menschen auch nicht manipulieren, sondern müssen sie fördern.“ Am Ende sei es immer eine Freude zu sehen, was junge Menschen lernen könnten. Jeder Mensch sei irgendwie religiös, sagte Theising. Jeder habe eine Offenheit für Religion. Und in den Religionsunterricht kämen auch Schüler, die gar nicht getauft seien. Das sei eine große Chance, ihnen Religion nahezubringen.

Bezug nehmend auf das Bild von Jesus als Menschenfischer sagte der Weihbischof: Wer bei Jesus in Netz gehe, sei in Sicherheit. „Wenn Sie sich in den Dienst der Verkündigung stellen, dann sind sie auch Menschenfischer. Nicht um die Kinder und Jugendliche unfrei zu machen, sondern um sie in die größere Freiheit zu führen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das immer mit Ausdauer und Geduld machen können.“