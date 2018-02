Strücklingen Es ist das größte Land in Südasien und nach China das bevölkerungsmäßig zweitgrößte Land der Welt: Indien. Weit weg – fast 6000 Kilometer Luftlinie liegen die Hauptstädte Berlin und Neu-Delhi voneinander entfernt – und doch gerade sehr greifbar für die Kinder der Kita St. Georg in Strücklingen. In der Fastenzeit beschäftigen sie sich rund drei Wochen lang mit einem Indienprojekt. Sie erfahren dabei viel über das Leben und die Kultur in Indien, haben sich einen Impulsfilm über das Land angeschaut, in dem die Martinsgans Auguste in Indien unterwegs ist, und haben Mind-Maps mit dem zuständigen Kita-Team erstellt, die zeigen, für was sich der Nachwuchs im Bezug auf das südasiatische Land besonders interessiert. Mit Spenden unterstützt die Kita die Schuldbildung indischer Kinder und die Ausstattung dortiger Schulen.

Viele neue Eindrücke

Im Rahmen des Indienprojekts haben die (Kindergarten-)Kinder viele Fragen zu den Themen (scharfes) Essen mit den Händen, Klima, Verkehr, Aussehen der Inder oder auch Kinderarbeit gestellt. „Wir wollen mit den Kindern auch noch ein indisches Gericht kochen“, berichtete Erzieherin Birgit Thieben, die gemeinsam mit drei bis vier Kollegen das Projekt betreut. Gegessen werden soll dann mit den Händen und auf dem Fußboden.

Der Nachwuchs zeigt sich sehr wissbegierig und beeindruckt von dieser so anderen Kultur- und Lebenswelt. Auch das Thema (Kinder-)Armut in Indien spielt in den Projektgesprächen eine große Rolle. „Die Kinder sind ganz arm, da muss man helfen“, meinte die fünfjährige Luisa. Gemeinsam wurde überlegt wie.

Für Susanne Jakobi, Leiterin der Kita St. Georg, ist das Indienprojekt sehr wertvoll: „Das Projekt passt sehr gut in unser Leitbild. Es geht darum, dass die Kinder unsere Welt erweitert wahrnehmen, über den Tellerrand schauen, ihre Empathie-Fähigkeit erweitern und erleben, dass auch sie als Kinder anderen Menschen helfen können.“

Am Dienstag waren die indischen Kapläne Asirvatham Rajendran (Saterland) und Anil Bandi (Barßel) zu Gast in der Kita. Sie berichteten den Kindern von ihrer Heimat und zeigten viele Bilder. Zahlreiche Fragen konnten gestellt und beantwortet werden. Die Kinder gaben den Kaplänen zwei symbolische Spendenschecks mit auf den Weg. So fließen 600 Euro in die Grundausstattung bzw. das Mobiliar einer neuen Mittelschule in Westbengalen (Rajendran). 350 Euro kommen einer Schule (1. bis 5. Klasse) im Bundesstaat Andhra Pradesh zugute (Bandi). Damit sollen Bildungsmaterialien finanziert werden. Beide Schulen sind kirchliche Projekte. „Das Geld ist eine große Hilfe“, freuten sich die Kapläne. Die Spenden stammen zu zwei Dritteln aus den Verkäufen der aufgelösten Strücklinger Kleiderkammer und zu einem Drittel von vergangenen Festen der Kita.

„Meins wird Deins“

Die Kita St. Georg unterstützt auch die Aktion „Meins wird Deins“ vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in Aachen und der „aktion hoffnung“ im Bistum Hildesheim. Vom 5. bis zum 9. März bringt jedes Kita-Kind ein schönes Kleidungsstück mit. Die Kleidung wird verschickt und der Erlös unterstützt die Schulbildung von Kindern im Don Bosco-Zentrum Balprafulta in der indischen Millionenstadt Mumbai.