Wallschule-Erstklässler bekommen Lesetüten

Mit Lesetüten, die die zweiten Klassen gestaltet hatten, sind die Erstklässler der Wallschule Cloppenburg am Donnerstagvormittag überrascht worden. „Die Kinder haben auch in diesem Jahr wieder tolle und fantasievolle Tüten gestaltet. Einige von ihnen haben bereits kleine Sätze geschrieben“, lobte Buchhändler Michael Terwelp. In diesem Jahr nahmen 21 Grundschule mit insgesamt 1073 Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Landkreis an der Lesetüten-Aktion teil. Die Kinder sollten durch die Lesetüten-Aktion mit Freude an das Lesen herangeführt werden, betonte Waltraud Grever, Mitarbeiterin der Buchhandlung Terwelp und Organisatorin der Lesetüten-Aktion. Die Kinder erhielten das Erstlesebuch „Das Kaninchen und der Feldhase“, und als kleines Zusatzgeschenk gab es noch einen Türschildhänger mit der Aufschrift „Komm rein zum Vorlesen“ sowie ein spezielles Lesezeichen, das den Erstklässlern das konzentrierte Lesen erleichtert. Mit dem jährlich stattfindenden Leseförderungsprojekt „Lesetüte“ des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels sollen bereits die Schulanfänger zum Lesen motiviert werden. Gemeinsam mit Kooperationspartnern werden in diesem Jahr 122 000 Tüten und Erstlesebücher an alle teilnehmenden Buchhandlungen ausgeliefert.BILD: