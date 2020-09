Zertifikat und Infotermin zur Qualifizierung Kindertagespflege

Seit März 2019 hatten sich die elf Frauen und ein Mann auf ihre Aufgabe als Kindertagespflegeperson vorbereitet. Nun erhielten die Teilnehmenden in der Volkshochschule Cloppenburg ihre Zertifikate „Kindertagespflege“ des Bundesverbandes.

Die Zertifikate überreichten Ulla Meyer-Burke, Fachbereichsleiterin der Volkshochschule, und Birgit Hannes-Möller und Claudia Bäker vom Kindertagespflegebüro. „Ich habe einen neuen Blick auf den Umgang mit Kindern bekommen und mich dabei auch persönlich weiterentwickelt“, fasste eine Teilnehmerin zusammen und erhielt die Zustimmung aus der Runde. Ein neuer Kurs ist bereits in Planung. Interessierte können sich am Montag, 7. September, um 18 Uhr in der VHS unverbindlich dazu informieren. Eine Anmeldung ist unter Telefon 04471/94690 nötig, Infos gibt es unter vhs-cloppenburg.de BILD: